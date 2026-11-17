Emilio Inzaurraga señaló que más personas se acercaron a la organización después de la visita del papa León XIV, aunque no hay estadísticas para medir el aumento. También advirtió que la ayuda disponible no alcanza para cubrir la alta demanda social.

Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, Cáritas recibió más consultas de personas interesadas en colaborar, aunque todavía no cuenta con registros estadísticos para medir el incremento. El director nacional de la organización, Emilio Inzaurraga, advirtió que los recursos disponibles no alcanzan para responder a las necesidades sociales: "La demanda es enorme y está totalmente insatisfecha".

Consultado sobre si la organización atraviesa uno de sus períodos más difíciles para asistir a quienes necesitan ayuda, Inzaurraga evitó comparar la situación con otros momentos. "No creo que sea el peor, pero sí hay una alta demanda", respondió.

Cáritas advierte sobre la alta demanda de asistencia social

El referente describió el escenario social y sostuvo que hay una gran cantidad de personas en situación de pobreza. "Estamos viviendo un momento donde hay mucha gente pobre. No quiero entrar en discusión de porcentajes, pero son un montón, más del 30%. El 30% de 40 millones son 12 millones de personas. Entonces, es un montón", expresó.

En ese contexto, reiteró que la ayuda no logra cubrir las necesidades existentes. "La demanda es enorme, la demanda está totalmente insatisfecha por Cáritas y por muchas expresiones de caridad de la vida social", afirmó. También destacó el trabajo de otras organizaciones y de personas que colaboran en sus comunidades.

"Hay muchas personas que hacen mucho bien en los territorios y organizaciones con las cuales trabajamos juntos. Esto es lo que nos da en este momento la realidad y nosotros estamos siempre al lado de la gente".

El efecto de la visita del papa León XIV en Cáritas

Sobre el impacto de la visita papal, Inzaurraga aclaró que no tienen datos estadísticos, aunque percibieron un mayor acercamiento de la gente a la Iglesia y a la organización. "La sensación nuestra es que sí, que mucha gente se ha sensibilizado, que mucha gente ha recuperado la posibilidad de acercarse a lo espiritual, de mirar la vida con mayor trascendencia", puntualizó.

El director nacional de Cáritas consideró que el encuentro representa un hito, aunque sus efectos no sean inmediatos. "Sabemos que esto no es magia, que no es de un día para el otro, pero es un hito importante en la vida social y espiritual de nuestro país", señaló.

La organización tuvo a su cargo la participación en distintas actividades de la visita y, en particular, la misa celebrada en Luján. Según explicó Inzaurraga, el Papa decidió que fuera la misa de la Virgen, con una intención especial vinculada con la caridad.

La caridad y el desafío de sostener la solidaridad

Inzaurraga planteó que la caridad no se limita a la asistencia inmediata, aunque remarcó que atender las urgencias y el hambre es fundamental. También la definió como una forma integral de acompañar a las personas para que puedan salir adelante.

"La caridad no solo entendida como la asistencia, como habitualmente lo vivimos y que es tan importante, en el sentido de que la urgencia y el hambre no deberían esperar, sino también como una expresión del amor más integral: ayudar a las personas a ponerse de pie".

Por último, señaló que uno de los principales desafíos es sostener la solidaridad en el tiempo. "Somos un país solidario, a veces un poco espasmódico, en el sentido de que en un momento sí, pero después nos cuesta mantener el ritmo. Y la verdad es que las personas que no están bien necesitan siempre", concluyó.