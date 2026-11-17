El carguero chileno permanecerá unas tres semanas en instalaciones de ASMAR y mantiene el 17 de diciembre como fecha prevista para su primer viaje a las islas. La Argentina sigue de cerca su recorrido y la discusión por los permisos de navegación elevó la tensión entre Buenos Aires y Santiago.

El carguero chileno Danstar, que conectará Punta Arenas con las Islas Malvinas, llegó a la región de Magallanes e ingresó a un astillero para realizar trabajos técnicos. La embarcación permanecerá alrededor de tres semanas en instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), antes de iniciar su primer viaje hacia el archipiélago.

La Naviera Easter Island mantiene el 17 de diciembre como fecha prevista para la salida. La Argentina sigue los movimientos del barco, en medio de la controversia por la soberanía de las islas y por la aplicación de la normativa nacional sobre buques que transporten carga desde o hacia ese territorio.

La ruta del Danstar y la disputa por los permisos

La polémica se intensificó después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, planteara que se exigiría al buque solicitar autorización para navegar hacia Malvinas, conforme a un decreto vigente. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, descartó que Santiago deba pedir permiso a Buenos Aires para una operación de este tipo y defendió la libre navegación.

En ese contexto, siete ex comandantes en jefe de la Armada de Chile cuestionaron públicamente la posibilidad de que la Argentina exija autorización al Danstar. Quirno había señalado que esperaba que la compañía presentara el pedido correspondiente y que Chile cumpliera sus compromisos de no colaborar con la logística de explotación de recursos naturales.

“Los países no piden autorización para el traslado de buques de un punto a otro, existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan o vuelvan con carga desde y hacia las Islas Malvinas, porque obviamente, consideramos que es territorio argentino”.

El canciller argentino también expresó: “Esperamos que si en caso de que se produzca la reactivación de esa línea marítima, sucedan dos cosas; que la compañía pida la autorización correspondiente y también que Chile cumpla con sus compromisos vigentes; donde lo que se indica en que no se va a colaborar con la logística de explotación de recursos naturales”.

Pérez Mackenna respondió: “Chile cree en el derecho a la libre navegación, esa está garantizada”. Y agregó: “Los países no piden permiso”. La controversia se desarrolla en torno a un recorrido que atravesará el Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, y luego pasaría por aguas argentinas antes de continuar hacia las islas.

El recorrido y la carga prevista para las Islas Malvinas

El Danstar, un carguero de 72 metros de eslora, zarpó de Valparaíso el 29 de octubre y completó en 18 días la navegación hacia la región austral. El viaje sufrió demoras por el mal tiempo y los fuertes vientos registrados durante el trayecto, que incluyó el paso por los canales australes.

La conexión marítima está proyectada para transportar alimentos, frutas, verduras, productos de consumo, materiales de construcción y otros insumos destinados al abastecimiento de las islas. La empresa ya recibe mercadería y organizará las cargas en sus instalaciones de Punta Arenas. También adquirió los contenedores para la operación.

La capacidad anunciada es de hasta 1.500 toneladas, con un tiempo de navegación estimado en dos días y medio para cubrir una ruta de 966 kilómetros. La Falkland Island Development Corporation (FIDC), nexo comercial con la naviera, sostiene que el servicio también permitirá canalizar exportaciones desde las islas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, afirmó que en una rueda de negocios realizada en septiembre hubo “más de 820 reuniones entre 60 pymes de Magallanes y 32 empresas isleñas”. También ejemplificó: “Si alguien quiere comprar un colchón, que lo compre acá, o una mesa (…) o el computador, o el televisor”.

La conexión marítima y el proyecto petrolero Sea Lion

En Chile sostienen que la carga del Danstar no estará destinada a abastecer el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Según esas compañías, la iniciativa comenzaría a producir miles de barriles de crudo a partir de 2028.

La información con la que cuenta la Argentina indica que, aunque el Gobierno de José Antonio Kast prometió a Javier Milei que no brindará apoyo logístico a las Malvinas, la ruta privada podría resultar funcional al crecimiento económico y poblacional del archipiélago si se concreta un auge petrolero.

La tensión entre Buenos Aires y Santiago también se vincula con el abastecimiento de las islas y con el intento del Gobierno de Javier Milei de frenar el proyecto Sea Lion. La Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que ordene detener las actividades hidrocarburíferas unilaterales iniciadas por empresas extranjeras con aval de Londres. El tribunal tiene previsto pronunciarse el 28 de noviembre.

El reinicio de la ruta entre Punta Arenas y Malvinas es considerado histórico: el servicio se había cancelado en 2011, luego de que varios países de la región adoptaran restricciones en solidaridad con la posición argentina. Desde Punta Arenas también opera un vuelo semanal de Latam, que una vez al mes realiza una escala en Río Gallegos.

Existe además un servicio marítimo mensual entre Montevideo y las islas, a cargo del buque Unispirit, con bandera de Antigua y Barbuda. La nave circula por aguas internacionales y demora entre cuatro y cinco días en llegar.