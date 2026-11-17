Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que no habrá represalias electorales contra los legisladores que se fotografiaron con Patricia Bullrich. La senadora es clave para el tratamiento de la suspensión de las PASO y el Presupuesto.

Martín Menem dio marcha atrás y aseguró a los diputados que responden a Patricia Bullrich que no habrá represalias electorales por la foto que se tomaron con la exministra el 3 de noviembre.

Ese día, la senadora reunió a sus 15 diputados en sus oficinas de Palermo y envió un mensaje al Gobierno: "Sin nosotros, no sale más nada de Diputados".

La foto de Bullrich generó tensión en el Gobierno

La imagen provocó preocupación en el oficialismo y, en los días posteriores, comenzaron a circular advertencias sobre la continuidad de Bullrich en La Libertad Avanza. Sin embargo, la necesidad del Gobierno de contar con la exministra impulsó mensajes de distensión.

Desde el entorno de Bullrich describieron el cambio de postura con una frase: "De la frase ‘el que está en esa foto no renueva', ahora es hablemos". También señalaron que algunos de los diputados que participaron de la reunión recibieron advertencias del Gobierno.

Bullrich, clave para la suspensión de las PASO y el Presupuesto

En ese mismo entorno afirmaron: "Los Menem se asustaron". La senadora resulta clave para la suspensión de las PASO y la aprobación del Presupuesto, dos proyectos que el Gobierno considera centrales.

La Casa Rosada busca avanzar con ambas iniciativas para reducir la incertidumbre sobre el rumbo político, un escenario que mantiene en vilo al mercado.