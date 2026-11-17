Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

Vecinos reclamaron por el ruido de sopladoras, los ladridos de perros durante la madrugada y el movimiento de camiones en la residencia presidencial. La protesta ocurre tras el despliegue de unos 200 militares para reforzar la seguridad.

La militarización de la Quinta de Olivos dispuesta por Javier Milei ya generó reclamos de los vecinos. Los residentes de la zona denuncian ruidos molestos durante la madrugada y pidieron una solución urgente al Presidente, en el primer conflicto que enfrenta el coronel Fernando Tereso al frente de la seguridad de la residencia.

Tereso, segundo jefe de Casa Militar, fue elegido por Milei para reorganizar la Quinta luego del despido de todo el personal civil que trabajaba allí. La decisión se tomó tras el escándalo por presuntas contrataciones irregulares y compras millonarias de carne vinculadas al clan Agudiez, encabezado por Belén Agudiez, colaboradora de Karina Milei.

La hermana del Presidente apartó a Agudiez y a su cuñado, Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta. Agudiez consiguió luego un puesto en el Correo Argentino. En medio de la desconfianza de Milei hacia su entorno, el mandatario dispuso que unos 200 militares custodiaran la residencia las 24 horas.

Reclamos por ruidos y movimiento en la Quinta de Olivos

"Hoy la Quinta de Olivos es una base militar y recibe un tratamiento de una base militar", afirmó Milei a fines de septiembre, durante una conversación con Luis Majul en la que también dijo que ya había deportado a 30 mil terroristas.

El despliegue incluye perros entrenados para detectar explosivos, minas terrestres, drogas y armas. En el país hay pocos ejemplares con ese tipo de preparación, que les permite incluso subir y bajar de helicópteros. Durante la guerra de Malvinas, en 1982, 18 perros de esas características participaron en el conflicto. Actualmente, son utilizados para vigilar las calles internas de la residencia e interceptar intrusos.

Perros de guerra y seguridad en la residencia presidencial

En febrero de 2025, un joven ingresó a la Quinta tras saltar un muro cercano al puesto uno, que estaba bajo custodia de efectivos de la Policía Federal. Un suboficial del Ejército lo detuvo. El joven llevaba una patineta y, según trascendió, le habrían apuntado. Ahora, perros de guerra también custodian ese puesto y están entrenados para reducir a un intruso sin causarle la muerte.

En ese contexto, los vecinos colocaron un cartel en la entrada de la residencia para reclamar por las molestias y exigir una respuesta de Milei. "Sopladoras funcionando sábados, domingos y feriados sin parar, ladridos de los perros durante toda la madrugada, afecta nuestra salud y descanso", señala el mensaje.

Además del ruido de las sopladoras y los ladridos, los residentes cuestionan el ingreso y la salida constante de camiones que trasladan a los militares encargados de la guardia. También apuntan contra el uso de las máquinas para limpiar hojas durante la madrugada.

Un despliegue militar bajo cuestionamiento vecinal

En referencia a una frase atribuida a Juan Domingo Perón, quien solía levantarse a las 5.30 incluso cuando no tenía tareas urgentes, una persona vinculada a los reclamos resumió la situación con ironía: "Al pedo, pero temprano".

La presencia de cientos de efectivos, sin embargo, no impidió que surgieran cuestionamientos sobre la seguridad del lugar. "Hay 200 militares y parece una zona liberada", expresó una fuente al describir la paradoja que, a su juicio, plantea el operativo.