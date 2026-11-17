El acto por el Día de la Militancia convocará a dirigentes de distintos sectores peronistas, con Sergio Massa como figura central. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no fue invitado al encuentro, que busca mostrar una confluencia frente a La Libertad Avanza.

Dirigentes de distintos sectores del peronismo se reunirán este martes en San Fernando por el Día de la Militancia, en un acto que vuelve a instalar la posibilidad de una candidatura presidencial de Sergio Massa. Cerca del exministro de Economía sostienen que "no es candidato" y definen el encuentro como la construcción de un "eje anti-Milei".

La actividad es organizada por el Frente Renovador y el Peronismo Federal de Juan Manuel Olmos, con participación de la Liga de Intendentes y de un integrante del triunvirato de la CGT. También asistirán los senadores con aspiraciones presidenciales Gerardo Zamora y Sergio Uñac, los diputados Natalia de la Sota y Miguel Ángel Pichetto, además de representantes del cristinismo y La Cámpora.

Un acto peronista sin Axel Kicillof

La convocatoria reunirá en una misma imagen a dirigentes que no están alineados con el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, ni con su espacio, Movimiento Derecho al Futuro. Un dato político saliente es que Kicillof no fue invitado a una actividad que se realizará en la provincia que gobierna.

El anfitrión será el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, dirigente del Frente Renovador y cercano a Massa. El exministro lo considera un posible futuro gobernador. El encuentro se realizará en el teatro Otamendi bajo la consigna "Perón nos une, un país por delante".

La foto y las señales sobre Sergio Massa

El acto no tendrá oradores. La conducción estará a cargo del comediante Peroncho y se proyectará un video de Juan Domingo Perón dirigido a la militancia. Así, el mensaje político quedará en las declaraciones de los dirigentes antes y después de la actividad y, especialmente, en la foto conjunta, que buscará expresar la voluntad de avanzar en un armado electoral para enfrentar a La Libertad Avanza.

En un primer momento había trascendido que Massa podía ausentarse porque participaría de un acto del PT de Lula en San Pablo. Sin embargo, el lunes por la noche aseguraban que finalmente estaría presente.

Aunque mantiene silencio público desde la derrota electoral de 2023, Massa comenzó en las últimas semanas a trabajar con mayor firmeza en la posibilidad de una postulación presidencial, pese a que afirma que no será candidato. Su planteo, según sostiene, es convertirse en "el arquitecto de la unidad" del peronismo.