El proyecto del Gobierno combina la suspensión de las primarias con una habilitación excepcional de colectoras para 2027 y cambios en Ficha Limpia. La iniciativa inicia su debate en el Senado, donde el oficialismo todavía busca los votos.

El Gobierno inicia una semana decisiva para su proyecto de reforma electoral, que reúne la suspensión de las PASO, la habilitación de colectoras para las elecciones de 2027 y cambios en Ficha Limpia. La iniciativa comenzará a debatirse el martes en el Senado, pero su avance depende de una negociación con gobernadores y bloques aliados.

La propuesta ofrece a mandatarios provinciales la posibilidad de competir con listas legislativas propias junto a una fórmula presidencial. A cambio, la suspensión de las primarias evitaría una instancia electoral previa y dejaría la selección de candidaturas en manos de las conducciones partidarias.

Cómo funcionarían las colectoras en las elecciones de 2027

El borrador incorpora al Código Electoral un artículo que habilita, de manera excepcional, que una fórmula presidencial de un partido nacional aparezca vinculada en un distrito con dos columnas de candidaturas legislativas. Una correspondería a una agrupación con la misma denominación y la otra a un partido distrital con otro nombre, siempre que no respalde a otro candidato presidencial.

Cada espacio presentaría sus propias listas y los votos se contabilizarían por separado. En la Boleta Única de Papel, la fórmula presidencial aparecería una sola vez, en un espacio que abarcaría las dos columnas. Si un elector marcara ambos casilleros legislativos, el voto sería válido para presidente y nulo para las demás categorías.

Para formalizar el acuerdo, los partidos deberían presentarlo ante el juez electoral con la conformidad de sus apoderados y, cuando corresponda, autorización para utilizar el símbolo y el color de la fuerza nacional. La disposición tendría vigencia limitada: caducaría al finalizar el proceso electoral de 2027.

La suspensión de las PASO y la negociación con gobernadores

El proyecto también suspende las primarias y remite la selección de candidatos a las cartas orgánicas de cada partido. Sin PASO, las listas no pasarían por una votación previa y su definición quedaría en manos de las autoridades partidarias. Para los gobernadores, las colectoras permitirían acompañar a un candidato presidencial sin resignar sus propias candidaturas legislativas.

Ese esquema formó parte de las conversaciones que los mandatarios mantuvieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según la negociación, los gobernadores buscan garantías para competir en 2027 y conservar lugares en las listas legislativas. La herramienta podría beneficiar a Javier Milei y a mandatarios aliados de la UCR y el PRO que no tengan un candidato presidencial propio.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, fue convocada para el martes 17 a las 15. Para emitir dictamen necesita quórum y diez firmas. El oficialismo contaba con ocho apoyos: seis propios y dos de aliados de la UCR y de Provincias. Eduardo Vischi y Alejandra Vigo estaban dispuestos a firmar, aunque Vigo pidió cambios. Aún buscaban sumar a Rodolfo Suárez y Carlos Espínola, mientras que Flavio Fama y Carolina Moisés no habían definido su postura.

Los votos que necesita el oficialismo en el Senado

En el recinto, el Gobierno necesita alcanzar un piso de 37 votos. La intención oficial era sesionar el jueves 26, antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el día 30. Entre los respaldos que se intentaban conseguir estaban los de legisladores vinculados con los gobernadores Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. También había gestiones para sumar a Misiones, cuyo gobernador es Hugo Passalacqua.

La negociación con Misiones está atravesada por un antecedente: la versión de Ficha Limpia debatida en 2025 fue rechazada en el Senado con el voto negativo de los senadores misioneros. El jueves, Santilli y Martín Menem viajarían a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde coincidirían con Alfredo Cornejo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Marcelo Orrego.

Entre los gobernadores radicales relevantes para las conversaciones también figuran Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero. Pullaro apoya la suspensión de las PASO, aunque desde su entorno aclararon que no negocia por separado. La UCR cuenta con diez senadores y todavía no había debatido el tema en su bloque. Además, los gobernadores no controlan automáticamente el voto de todos los legisladores de sus provincias.

Bullrich y el PRO cuestionan las colectoras

El borrador fue elaborado por Santilli y Eduardo Lule Menem, quienes encabezaron las gestiones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedó al margen de la iniciativa. En su entorno sospechan que la urgencia por votar antes de fin de mes podría buscar responsabilizarla por una eventual derrota.

Uno de los primeros cuestionamientos públicos llegó desde el bullrichismo. Gerardo Milman, cercano a la senadora, sostuvo en X que las colectoras para senadores nacionales son inconstitucionales, porque no puede haber tres senadores de un mismo partido o alianza transitoria.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, planteó objeciones tanto al procedimiento como al contenido. Dijo que su bancada no acompañará cambios presentados el mismo día de la reunión de dictamen y puso en duda que el oficialismo consiga las firmas necesarias. Sobre las colectoras, afirmó que no está de acuerdo, las calificó de "disparate" y las comparó con la ley de lemas de Misiones por la confusión que, a su entender, pueden generar sobre el destino de los votos.

Ficha Limpia y financiamiento, entre los cambios del proyecto

Goerling también rechazó modificar las PASO y sostuvo: "No hay que tocarlo". Tras las dos últimas reuniones con Mauricio Macri, el PRO había resuelto mantenerlas. Sin embargo, el senador distinguió la suspensión de 2025, que alcanzó a las elecciones legislativas, de una eventual medida para las presidenciales, y dejó abierta la discusión. También reclamó reglas previsibles y cuestionó que cambien según la estrategia del gobierno de turno.

El PRO no tiene representantes en la comisión de Asuntos Constitucionales y su capacidad de incidencia se concentra en el recinto. Goerling dijo que no observa que el oficialismo cuente allí con los votos necesarios.

Además de las reglas sobre PASO y colectoras, el proyecto incluye cambios vinculados con Ficha Limpia y el financiamiento. La propuesta establece la inelegibilidad por condenas por delitos dolosos, no solo por hechos de corrupción. El texto disponible no permite precisar la condición prevista para esas sentencias.