Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Diego Santilli sumó una visita a Coronel Pringles mientras el PRO refuerza su despliegue territorial y la UCR impulsa la formación de dirigentes en los 135 municipios. La oposición busca consolidar estructura propia antes de negociar una alianza.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la oposición no peronista comenzó a mover sus fichas en la provincia de Buenos Aires. El objetivo compartido es fortalecer la presencia territorial antes de avanzar en una eventual alianza: Diego Santilli ensaya gestos de candidato, el PRO acelera su organización seccional y la UCR pone en marcha una agenda de formación para sus dirigentes.

Santilli viajó a Coronel Pringles para cumplir una promesa vinculada con la inauguración del polideportivo municipal. Aunque el acto se postergó por cuestiones climáticas, el funcionario decidió mantener la visita y llegó acompañado por Agustín Forchieri, diputado bonaerense y referente del santillismo, y Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete.

Santilli visitó Coronel Pringles pese a la postergación del acto

El intendente Lisandro Matzkin, que transita su segundo mandato y forma parte del espacio de Santilli, había anunciado que la inauguración se realizaría el 18 de noviembre. Durante la campaña de 2023, el jefe de Gabinete se había comprometido a asistir y viajó de madrugada para cumplir con su palabra.

“Yo me comprometí con Lisandro, al que quiero mucho, a ayudarlo, a acompañarlo para que este polideportivo sea realidad”, afirmó Santilli. También explicó que organizó el viaje para saludar al jefe comunal: salió en el avión de las cinco de la mañana y regresó en el de las tres de la tarde.

Matzkin dijo estar “muy contento” con la visita y destacó que Santilli se hizo presente pese a tener “una de las personas con la agenda más recargada del país”. El espacio del funcionario se opone a las reelecciones indefinidas, por lo que se estima que el intendente no sería candidato el año próximo.

El PRO refuerza su armado territorial en la provincia

El sábado, Santilli participó de manera virtual en un encuentro de dirigentes del PRO bonaerense, legisladores y referentes locales de la Cuarta Sección Electoral, realizado en Junín. La reunión puso el foco en la unidad opositora para competir por la gobernación. “Es todos juntos o no es”, expresó la diputada nacional Florencia de Sensi.

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, encabezó el lunes una nueva reunión del ciclo de coordinación territorial, esta vez con representantes de la Tercera Sección Electoral. El sábado se había realizado el encuentro de la Cuarta y la próxima actividad convocará a dirigentes de la Quinta.

“La Tercera Sección es el desafío más grande que tenemos, porque es la que define la elección en la Provincia. Ahí vamos a estar, acompañando a cada uno con toda la estructura del partido”, sostuvo Ritondo. También planteó la necesidad de contar con “buenos candidatos a intendentes y concejales en cada distrito”.

En Junín, los referentes del partido se mostraron “unidos y listos para construir una alternativa seria para gobernar la provincia de Buenos Aires”. Ritondo afirmó: “Donde hay uno del PRO, está todo el PRO, y así vamos a encarar el año que viene”.

Ese mismo día, la Juventud bonaerense del PRO realizó su tercer encuentro provincial, con referentes nacionales y mesas de debate sobre temas de interés para sus integrantes. Entre ellos estuvieron el aumento de los suicidios y un proyecto de salud mental impulsado por el bloque del partido en Diputados.

La UCR busca formar dirigentes en los 135 distritos

La UCR puso en marcha Experiencia Gestión, un programa federal de formación que busca compartir experiencias de gobiernos radicales y fortalecer equipos de trabajo. La iniciativa contempla recorridas por municipios gobernados por el partido en todo el país y por sus 27 intendencias bonaerenses.

La primera actividad se realizó en Venado Tuerto, Santa Fe, municipio encabezado por Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR. “Hay otra manera de hacer política, con planificación, equipos de trabajo y un Estado que administra bien los recursos y da respuestas”, señaló el intendente.

El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, explicó que se propuso “formar equipos y preparar 135 precandidatos a intendentes, uno en cada distrito bonaerense”. La iniciativa busca que cada municipio cuente con una alternativa radical propia.