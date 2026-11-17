Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La ex presidenta eligió al dirigente peronista para ocupar la representación del bloque de diputados en el organismo. La decisión, avalada por La Cámpora, refleja un acercamiento del peronismo al Poder Judicial.

Cristina Kirchner impulsa a Guillermo Michel para ocupar la banca que le corresponde al bloque de diputados del peronismo en el Consejo de la Magistratura. La elección de un dirigente de centro, con base en la zona núcleo agropecuaria y buenos vínculos con el Poder Judicial, marca un giro pragmático de la ex presidenta.

Michel se reunió con Cristina Kirchner la semana pasada. La dirigente también conversó la decisión con distintos actores vinculados al ámbito judicial, entre ellos Juan Manuel Olmos.

El peronismo busca ampliar su vínculo con el Poder Judicial

La incorporación de Michel profundizaría un acercamiento que ya se expresó en el comportamiento de los senadores que responden a Cristina Kirchner. Durante este año, facilitaron cientos de nombramientos de jueces y fiscales.

La propuesta, que contó con el aval de La Cámpora, apunta a ampliar la base de trabajo del peronismo en el plano judicial mediante un dirigente con relaciones consolidadas en ese ámbito. En ese contexto, senadores peronistas votaron a un juez vinculado a la causa de Lago Escondido y sostuvieron: no nos queremos pelear más con los jueces.

Las bancas que se disputan en el Consejo de la Magistratura

La definición de Michel se suma a la elección de representantes de abogados, académicos y jueces. Ahora resta que el Congreso designe a sus representantes.

En el Senado, el bloque peronista se fortaleció con la incorporación del senador riojano Fernando Rejal y quedó consolidado como primera minoría. Una estrategia coordinada entre Cristina Kirchner y el gobernador Ricardo Quintela le permitiría al PJ nominar a dos consejeros: Wado de Pedro y la riojana Florencia López.

En la Cámara de Diputados, la distribución de fuerzas establece que La Libertad Avanza, por ser la primera minoría, puede nominar a dos consejeros. Al peronismo le corresponde uno, mientras que el restante quedaría en disputa entre Provincias Unidas y el PRO.