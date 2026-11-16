Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

Un sondeo de Equipo Mide ubica al gobernador bonaerense con el 42% de las preferencias frente al 39% del Presidente en una segunda vuelta. Milei lidera los escenarios de primera vuelta, pero registra un rechazo del 54%.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se impondría ante Javier Milei en un eventual balotaje presidencial de 2027, según el Estudio Nacional de octubre de Equipo Mide. En la consulta, Kicillof alcanza el 42% de las preferencias, frente al 39% del Presidente.

El voto en blanco o nulo reúne el 12%, mientras que el 7% no sabe o no contesta. La diferencia de tres puntos configura un escenario ajustado y no permite anticipar un resultado definitivo.

Cómo se repartirían los votos en un balotaje entre Kicillof y Milei

El sondeo muestra que el 89% de quienes votaron a Sergio Massa en 2023 y el 87% de los votantes de Myriam Bregman optarían por Kicillof. Entre quienes eligieron a Juan Schiaretti, el gobernador obtiene el 37% y Milei, el 15%, aunque la mayoría de ese grupo se inclinaría por el voto en blanco.

Milei retendría al 72% de sus votantes de 2023 y al 67% de quienes apoyaron a Patricia Bullrich. El estudio también señala que un 8% de los votantes del Presidente se pasaría a Kicillof.

Milei lidera los escenarios de primera vuelta

En las tres variantes de primera vuelta evaluadas, el líder libertario queda en primer lugar. En la consulta abierta con todos los candidatos, Milei suma el 28% y Kicillof, el 23%. Detrás aparecen Bullrich, con 8%; Bregman, con 7%; Victoria Villarruel y Massa, con 5% cada uno; Mauricio Macri, con 3%; y Máximo Kirchner y Juan Grabois, con 2% cada uno.

En un escenario más acotado, Milei alcanza el 30% y Kicillof, el 27%, mientras que Bullrich obtiene el 12% y Bregman, el 7%. En una variante más polarizada, sin Bullrich en la boleta, el Presidente llega al 37% y el gobernador al 32%.

La distancia entre ambos se reduce a medida que se ordena la competencia y se revierte en una eventual segunda vuelta, de acuerdo con los resultados del estudio.

El rechazo a Milei y el techo electoral de Bullrich

La medición de pisos y techos electorales muestra que el 54% asegura que nunca votaría a Milei si buscara un segundo mandato. Un 26% afirma que seguro lo votaría y otro 15% considera que podría hacerlo. Según esos datos, el Presidente tendría un techo electoral del 41%.

Patricia Bullrich registra un techo del 36%: el 9% dice que seguro la votaría, mientras que el 58% sostiene que nunca lo haría.

Kicillof, entre las principales referencias de la oposición

Ante la pregunta sobre quién es hoy el principal líder opositor, Kicillof obtiene el 27%, el mismo porcentaje de quienes consideran que la oposición no tiene un líder. Cristina Fernández de Kirchner aparece con el 21%.

La imagen del gobernador reúne un 41% de valoraciones positivas y un 54% de negativas, en niveles similares a los registrados por el Presidente.

La economía, un factor clave para el voto en 2027

El estudio presenta dos tendencias: Milei conserva una base que lo mantiene al frente en los escenarios de primera vuelta, pero su nivel de rechazo limita su crecimiento. Kicillof, en cambio, queda por detrás en la largada y mejora su posición cuando la competencia se concentra en dos candidatos.

La economía aparece como el principal factor de decisión del voto para el 38% de las personas consultadas. En ese marco, la elección de 2027 podría quedar atravesada por la disputa entre la continuidad y un cambio de rumbo.