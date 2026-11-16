Tras su congreso programático, el radicalismo de la Ciudad definió a La Libertad Avanza como un límite para una coalición electoral de cara a 2027. El acercamiento al peronismo dependerá de ese espacio, mientras la UCR busca sumar a otros partidos.

La UCR porteña resolvió que La Libertad Avanza (LLA) es un límite para cualquier frente electoral de cara a 2027 y planteó la construcción de una alternativa política en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se tomó durante el congreso programático partidario, luego de varias horas de deliberación.

En el encuentro, los dirigentes radicales también cuestionaron el rumbo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la posibilidad de que el PRO avance en una alianza con el oficialismo nacional. En el comité resumieron su postura: “Jorge Macri se derechizó y no nos sentimos representados en las ideas que expresa”.

La UCR porteña fija límites para una alianza electoral

El radicalismo acordó que integrará una coalición electoral el próximo año, pero excluyó de ese armado al mileísmo y a los espacios que considere similares, entre ellos el PRO. La posibilidad de competir junto a ese partido, señalaron, dependerá de su relación con LLA.

“Que concurramos a una elección en una coalición con el pro depende lo que haga el PRO con LLA. Está claramente definido”, afirmaron. En cambio, mencionaron como posibles aliados a la Coalición Cívica, el GEN, el socialismo y el espacio de Graciela Ocaña, fuerzas con las que sostienen que la UCR comparte un ámbito de competencia desde hace 15 años.

El peronismo dejó de ser un límite para los radicales

Una de las novedades del congreso fue que el peronismo ya no quedó descartado de antemano como eventual aliado. La dirigencia radical sostuvo que un acuerdo dependerá de las decisiones de ese espacio y destacó las coincidencias con el legislador porteño Leandro Santoro.

“Con el peronismo depende del peronismo. Nosotros no vamos a pedir la libertad de CFK pero respetamos su derecho a defenderse. Va a depender del peronismo. Leandro Santoro tiene ideas muy parecidas a las nuestras. No es un límite”, expresaron.

También manifestaron su disposición a recibir a Horacio Rodríguez Larreta, al recordar que, durante su gestión, el PRO abrió el gobierno a las propuestas radicales. “Nuestras momento de mayores coincidencias con el PRO fue cuando gobernó Larreta porque abrió el perfil de su gobierno a nuestras ideas y nuestro programa”, afirmaron. A continuación, advirtieron: “Nuestra incomodidad es el mensaje derechizado del Jefe de Gobierno. Y algo que puede ocurrir es la alianza PRO-LLA”.

Congreso de la UCR y participación de otros espacios

La convocatoria reunió a afiliados en el comité de la Ciudad y se organizaron 14 comisiones: cuatro por la mañana, cinco al mediodía y otras cinco por la tarde. En las mesas participaron dirigentes de otros espacios, entre ellos María Rachid, del peronismo; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Juan Maqueira, exfuncionario del PRO.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, junto al titular del partido porteño, Hernán Rossi. Chiarella defendió la educación pública y las universidades como pilares del desarrollo. Rossi, por su parte, sostuvo que el frente deberá definir a su candidato mediante las PASO.

Lousteau cuestionó el modelo nacional de Milei

El cierre estuvo a cargo de Martín Lousteau, quien pronunció un discurso de media hora con críticas al modelo del presidente Javier Milei. Al referirse a la visita del Papa, planteó que el país atraviesa un “despertar colectivo” y que la sociedad empieza a dejar de tolerar un gobierno que “castiga a los más débiles”.

Lousteau también afirmó que, sin Vaca Muerta ni el rescate del Tesoro estadounidense, la situación económica habría terminado “para mal”. En su exposición, de alcance nacional, se comparó con Raúl Alfonsín. El economista es promovido como precandidato presidencial para una PASO en la que también podrían competir Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay.

En el congreso estuvieron representados los tres sectores del radicalismo porteño: desde la denominada “vieja guardia radical”, con Marcelo Stubrin, hasta el espacio de Daniel Angelici y la línea de Emiliano Yacobitti.