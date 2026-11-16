Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Un informe de Pulsar UBA mostró que Brasil lidera las preferencias de los argentinos sobre con qué país debería relacionarse la Argentina. Estados Unidos cayó 14 puntos en un año y conserva el primer lugar solo entre simpatizantes de La Libertad Avanza.

Brasil pasó a encabezar las preferencias de los argentinos sobre con qué país debería relacionarse la Argentina, mientras que Estados Unidos perdió el liderazgo que mantenía desde 2023. El cambio surge de la tercera edición del informe Creencias Sociales 2026, elaborado por Pulsar UBA.

En un año, Brasil sumó tres puntos y Estados Unidos retrocedió 14 puntos. China se mantuvo en el tercer puesto entre los países elegidos por los encuestados.

Qué países prefieren los argentinos para relacionarse

El estudio consultó: "¿Con qué país cree usted que Argentina debería relacionarse?". Por primera vez desde 2023, Estados Unidos dejó de ocupar el primer lugar, que ahora corresponde a Brasil.

El informe detectó una caída general de la preferencia por Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano mantiene un respaldo destacado entre algunos sectores de la población.

Las preferencias según la simpatía política

Al analizar las respuestas según la identificación política, Brasil aparece primero entre quienes simpatizan con el peronismo y con Juntos por el Cambio. En cambio, Estados Unidos conserva el liderazgo entre los simpatizantes de La Libertad Avanza.

Brasil también lidera como modelo para la Argentina

La preferencia por el país vecino también se reflejó en otra pregunta del relevamiento: "¿A qué país le gustaría que Argentina se parezca?". En 2026, Brasil quedó al frente tanto en la elección del país para relacionarse como en la aspiración de parecerse a otra nación.

El informe señaló que en 2025 había una diferencia entre los países elegidos como socios y aquellos que los encuestados tomaban como modelo. Esa brecha dejó de observarse en 2026, cuando Brasil encabezó ambos rankings.

Cómo se realizó el relevamiento de Pulsar UBA

La encuesta nacional incluyó 1.252 personas mayores de 18 años. El trabajo de campo se llevó adelante entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2026, con una muestra probabilística y un margen de error estimado de más o menos 2,8 puntos porcentuales.