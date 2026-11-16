Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 1:16 p. m. · 4 min de lectura

La medición muestra que el 60,6% desaprueba la gestión de Javier Milei y que Cristina Fernández de Kirchner registra un 41% de imagen positiva. También refleja evaluaciones negativas sobre la economía y el mercado laboral.

### Encuesta nacional: crece el rechazo a Milei, su desaprobación supera el 60% y Cristina Kirchner registra mayor imagen positiva

Un relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg revela una caída en la aprobación del presidente Javier Milei, que pasó del 39% al 36,2%. Más de la mitad de los encuestados evalúa negativamente la gestión del Gobierno nacional, mientras que Cristina Fernández de Kirchner alcanza un 41% de imagen positiva.

La imagen del presidente Javier Milei atraviesa un retroceso, según los resultados de una nueva encuesta nacional de Atlas Intel y Bloomberg, realizada sobre una muestra de 2.364 casos.

El relevamiento refleja un aumento de la desaprobación presidencial y una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del Gobierno, en un escenario político marcado por las discusiones sobre el rumbo económico y las expectativas de la sociedad.

### Seis de cada diez encuestados desaprueban a Milei

Uno de los datos más significativos del estudio es que el 60,6% de los consultados desaprueba el desempeño del presidente Javier Milei, mientras que solamente el 36,2% lo aprueba. El 3,2% respondió que no sabe.

La comparación con octubre también muestra un deterioro de los indicadores presidenciales.

La aprobación cayó del 39% al 36,2%, una disminución de 2,8 puntos porcentuales. En tanto, la desaprobación aumentó respecto del 57% registrado el mes anterior.

Estos números reflejan que, entre las personas consultadas, el rechazo a la gestión presidencial supera ampliamente al respaldo.

### Más de la mitad califica negativamente al Gobierno

La evaluación general de la administración nacional tampoco presenta resultados favorables.

Según la encuesta, el 55,7% de los participantes considera que la gestión del Gobierno es mala o muy mala, mientras que el 28,9% la califica como buena o excelente.

Otro 15,4% la considera regular.

En octubre, la valoración positiva alcanzaba el 33%, por lo que la nueva medición representa una caída de 4,1 puntos porcentuales.

Por su parte, la evaluación negativa pasó del 54% al 55,7%.

La diferencia entre las opiniones positivas y negativas evidencia un importante nivel de disconformidad entre los encuestados.

### Cristina Kirchner, Kicillof y Milei: qué muestran las imágenes de los dirigentes

El relevamiento también incluyó una medición de imagen de distintas figuras políticas nacionales.

Cristina Fernández de Kirchner registra un 41% de imagen positiva y un 53% de negativa.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof alcanza un 39% de valoración positiva y un 54% de negativa.

La diputada Myriam Bregman también obtiene un 39% de imagen positiva, mientras que Patricia Bullrich registra un 37%.

Por su parte, Javier Milei alcanza un 36% de imagen positiva y un 62% de negativa.

Otros dirigentes también presentan niveles elevados de imagen negativa. Entre ellos aparecen Mauricio Macri, con un 66%; Sergio Massa, con un 63%; y Karina Milei, con un 73%.

Un dato que surge del relevamiento es que todas estas figuras registran porcentajes de imagen negativa superiores a los de imagen positiva.

### Un escenario de creciente desaprobación

Los resultados plantean interrogantes sobre la relación entre el Gobierno nacional y la sociedad.

La caída de la aprobación presidencial, sumada al aumento de las evaluaciones negativas de la gestión, constituye una señal de desgaste en la opinión pública medida por esta encuesta.

Sin embargo, es importante señalar que se trata de una fotografía de un momento determinado y que los resultados de un sondeo no permiten establecer por sí solos cómo evolucionará el respaldo político en los próximos meses.

El desafío para el Gobierno será observar si esta tendencia se mantiene y cómo evolucionan las percepciones ciudadanas sobre su gestión.

### La economía y el empleo, entre las principales preocupaciones

El estudio también analizó cómo perciben los argentinos su situación económica y qué esperan para los próximos seis meses.

El 60% de los encuestados calificó como mala la situación económica del país, mientras que el 69% tuvo una evaluación negativa del mercado laboral.

En cuanto al futuro, el 51% considera que la economía empeorará durante los próximos seis meses, frente al 33% que espera una mejoría.

Los resultados reflejan que las preocupaciones económicas y laborales ocupan un lugar importante entre las percepciones negativas registradas por la encuesta. qpasó +1

### Qué dicen los números y qué puede pasar

La encuesta se realizó entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026, mediante entrevistas online, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Si bien los resultados muestran una desaprobación mayoritaria, no permiten anticipar resultados electorales. Además, las variaciones mensuales deben interpretarse teniendo en cuenta el margen de error del estudio.

Los datos abren una pregunta sobre el rumbo de la gestión nacional: ¿podrá el Gobierno recuperar el respaldo de los sectores que hoy manifiestan una evaluación negativa de su desempeño?

Por el momento, el relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg muestra una diferencia considerable entre aprobación y desaprobación presidencial, junto con una percepción desfavorable de la situación económica y laboral.

Clarin.com +1

Nota de edición: el gráfico original consigna 60,6% de desaprobación, mientras que la crónica de Clarín informa 60,2%. Se utilizó el 60,6% que aparece en la imagen compartida.