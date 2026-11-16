Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina destacó la alegría que generó la visita de León XIV y pidió abordar los problemas sociales sin intencionalidad partidaria. También valoró el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, definió la visita del papa León XIV al país como "un oasis en el desierto, un espacio donde uno sacia la sed, descansa". Además, pidió "afrontar los temas sociales despojándolos de una intencionalidad partidaria".

Durante los cuatro días de la gira, miles de personas participaron de las actividades y expresaron su fe y emoción. En la misa de cierre en Luján, el Pontífice agradeció a quienes hicieron posible el viaje y recordó que la Argentina es la cuna de "nuestro querido papa Francisco".

Colombo destacó la alegría por la visita de León XIV

El arzobispo sostuvo que durante la estadía del Papa "había una alegría muy intensa en todos". Según expresó, fueron jornadas en las que muchas tensiones quedaron en segundo plano para escuchar y recibir el mensaje del Santo Padre.

Sin embargo, Colombo advirtió que ese momento no debía ser un punto de llegada. "No es un lugar para quedarse, es para seguir camino", señaló. Y agregó: "Ahora volvemos al desierto cotidiano para avanzar y hacerlo más vivible".

El mensaje social de la Iglesia y el diálogo con el Gobierno

Al referirse a los reclamos sociales, Colombo afirmó que "los señalamientos sobre lo social" confirman el camino de la Iglesia argentina y profundizan el eco de la doctrina social de la Iglesia. Durante sus discursos y visitas, León XIV se acercó a personas con dificultades para llegar a fin de mes, jubilados y personas con discapacidad.

Sobre el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno nacional, el titular de la Conferencia Episcopal consideró que la visita permitió "perder la distancia y animarnos a un diálogo posible". También destacó el trabajo conjunto realizado para organizar las actividades del Pontífice.

"Poder interactuar en una organización tan exitosa y haber hecho una sinergia tan positiva marca lo que puede ser la vida cuando nos arremangamos y trabajamos todos juntos", expresó Colombo.

Colombo habló de las lágrimas de Javier Milei

El arzobispo descartó que las lágrimas del presidente Javier Milei durante la despedida del Papa en el aeropuerto fueran ficticias. "Creo que son verdaderamente auténticas de emoción, de quienes participaron en distintos espacios, como la despedida que hizo el Presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado y conmovido", afirmó.

Por último, Colombo planteó que algunas instituciones necesitan una "renovación de dirigencia" y reclamó mayor apertura y capacidad para conversar sobre los principales temas de cada sector.