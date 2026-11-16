Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados se mostró confiado de cara a las elecciones presidenciales de 2027. También planteó que el peronismo debe reconstruir la confianza y articular una propuesta unificada.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que el peronismo puede imponerse en las elecciones presidenciales de 2027 sin necesidad de una segunda vuelta. "Nosotros vamos a ganar en primera vuelta y no vamos a tener otros cuatro años más de Milei. Estoy convencido que vamos a ganar", afirmó.

El diputado santafesino sostuvo que, para alcanzar ese objetivo, el espacio debe trabajar en la reconstrucción de la confianza ciudadana. Según planteó, la tarea implica "predicar, persuadir y convencer" y mantener conversaciones en distintos puntos del país.

Martínez pidió reconstruir la confianza para las elecciones de 2027

"Nos van a mirar en muchos lugares todavía con desconfianza y nos van a preguntar cómo vamos a hacer las cosas y hay que dar esas charlas en cada uno de esos lugares. Vamos a conseguir la confianza y el acompañamiento, estoy seguro de eso y estoy convencido que vamos a ganar las elecciones del año que viene y que lo vamos a hacer articulando después una propuesta electoral que tenga una definición de candidatos que lo puedan expresar", expresó Martínez.

El legislador insistió en que el peronismo deberá presentar una propuesta articulada y unificada. También se refirió a la situación económica de quienes no llegan a fin de mes con sus ingresos y la comparó con un período de la historia reciente.

La propuesta opositora y la crisis económica

"Nada que no hayamos vivido en la segunda mitad de la década de los 90'", afirmó Martínez al describir las dificultades que atraviesan numerosos argentinos para sostener sus gastos con el sueldo.

El jefe de bloque señaló que Unión por la Patria impulsa un modelo alternativo y que busca ofrecer respuestas desde el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Mencionó entre los temas abordados la situación de las universidades y los derechos de las personas con discapacidad.

En ese marco, destacó la agenda sobre discapacidad y recordó que el espacio comenzó a visibilizarla en abril del año pasado, cuando Daniel Arroyo presidía la comisión de Discapacidad de Diputados. Según explicó, ese trabajo derivó en la Ley de Emergencia y en una media sanción aprobada días atrás prácticamente por unanimidad, en un contexto marcado por la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione.

"Esa es una construcción de la oposición", concluyó Martínez.