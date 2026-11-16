La posibilidad de que el canciller asuma en Economía cobró fuerza tras una imagen junto a Javier y Karina Milei. En el Gobierno advierten que la salida de Luis Caputo podría profundizar la desconfianza de los mercados.

Una imagen de Pablo Quirno abrazado con los hermanos Javier y Karina Milei tras la visita del papa León XIV reavivó las versiones sobre su posible llegada al Ministerio de Economía en reemplazo de Luis Caputo. La posibilidad circula en un momento de creciente incertidumbre sobre el rumbo económico y la confianza de los mercados.

La falta de recuperación del consumo y la crisis de la industria se combinan con dificultades para financiar los próximos vencimientos de deuda y un nuevo aumento de la inflación. En ese escenario, la eventual salida del ministro volvió a instalarse en las conversaciones dentro del Gobierno.

Quirno y las versiones sobre un cambio en Economía

Según trascendió en ámbitos oficiales, Quirno podría ser una alternativa de reemplazo con respaldo de Caputo y de Karina Milei. El canciller fue secretario de Finanzas durante la gestión del actual ministro y conoce al equipo económico, incluido Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Un funcionario cercano al área económica puso en duda que Karina Milei impulse la candidatura del canciller. “¿Quién es la última persona que Karina abrazó con su hermano?: Santiago Caputo”, bromeó. La misma fuente sostuvo que a la secretaria general de la Presidencia “le molesta el perfil alto de Quirno”, aunque reconoció que el canciller “tiene contactos y nivel para hacerse cargo del Ministerio de Economía”.

La salida de Caputo y el riesgo de más desconfianza

Otros funcionarios consideran que un cambio en el Ministerio de Economía podría generar el efecto contrario al buscado y debilitar las expectativas sobre el programa. “La desconfianza del mercado podría agravarse con la salida de Toto, podrían interpretarla como una huída antes que termine de estallar el plan”, advirtió uno de ellos.

El riesgo país, por encima de los 800 puntos, refleja la preocupación de los inversores. En el Gobierno estiman que a Caputo le faltan entre 10.000 millones y 14.000 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año. Tras pagar el último compromiso con el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro habría quedado con poco más de 50 millones de dólares, mientras que en enero deberá cubrir vencimientos cercanos a los 5.000 millones.

Inflación, actividad y cuestionamientos internos

La inflación de octubre fue del 2,2 por ciento, un dato que reabrió el debate sobre el alcance de las anclas del programa económico. A la vez, la actividad y el consumo todavía no muestran señales claras de recuperación, un panorama que alimenta las especulaciones políticas sobre el próximo año.

Las dudas sobre la continuidad de Caputo ya habían tomado fuerza semanas atrás, cuando el presidente convocó al economista Alberto Ades para exponer ante el gabinete. Ades es considerado un crítico moderado del programa económico y su participación generó tensiones dentro del equipo, entre ellas un cruce entre el ministro y Bausili.

Las tensiones en el Gobierno y el papel de Quirno

La posible llegada del canciller es vista por algunos sectores como una alternativa que permitiría mantener al equipo económico en sus puestos. Sin embargo, Quirno quedó bajo cuestionamientos por una fotografía junto al dirigente religioso Mohsen Alí, tomada durante una recepción interreligiosa por la visita de León XIV. Alí fue señalado por haber negado el Holocausto.

La interna también está atravesada por la relación entre Caputo y su sobrino, Santiago Caputo, quien suele respaldar al ministro. “Está muy sólida la relación de Toto con Javier”, afirmó un funcionario identificado con ese sector.

Las versiones sobre un eventual reemplazo se suman al conflicto político entre Milei y la senadora Patricia Bullrich. La disputa abrió interrogantes sobre sus posibles consecuencias para las aspiraciones de reelección del Presidente.