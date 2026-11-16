El oficialismo negocia con gobernadores radicales una alternativa para sumar apoyos a la suspensión de las primarias. La posibilidad de que una fórmula presidencial tenga dos listas legislativas genera reparos en la UCR y el PRO.

Para reunir los votos necesarios para suspender las PASO, el Gobierno propuso a gobernadores radicales habilitar colectoras detrás de un mismo candidato presidencial. El mecanismo permitiría que, si no hay acuerdos en algunos distritos, distintas listas de legisladores nacionales compitan bajo el respaldo de Javier Milei.

La alternativa podría acercar posiciones con algunos aliados, pero también amenaza con complicar otros acuerdos. Sectores de la oposición y del oficialismo cuestionan históricamente este tipo de esquema y temen quedar excluidos de las listas.

El proyecto de suspensión de las PASO y las listas colectoras

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en abril propone un sistema de adhesiones. Según el texto, los espacios distritales que no presenten candidatos nacionales podrían adherir a otras fuerzas, aunque no compartan nombre, y aparecer en una misma franja de la Boleta Única. También podrían hacerlo partidos nacionales que no compitan en alguna categoría local.

Sin embargo, las conversaciones recientes y un borrador que circuló plantean una opción más amplia: que una fórmula presidencial pueda estar acompañada, en un distrito, por dos columnas de candidaturas legislativas.

El esquema se asemejaría al antiguo sistema de colectoras múltiples, aunque limitado por el formato de la Boleta Única Papel. En ese caso, competirían la lista oficial del partido que presenta al candidato nacional y otra lista legislativa que disputaría votos dentro del mismo espacio. Ambas serían impulsadas por el postulante presidencial, que sumaría los votos obtenidos por las dos.

Las dudas de la UCR sobre las colectoras

Quienes respaldan la propuesta sostienen que serviría como garantía para los aliados que no consigan lugares en la lista oficial libertaria. Un senador que anticipó que no apoyará el proyecto advirtió: "Como difícilmente surja otro candidato presidencial, se quieren garantizar que si los dejan afuera puedan competir. Pero los pueden dejar afuera igual porque el texto establece que la agrupación nacional es la que habilita, en cada distrito, si va a hacer uso de una segunda columna".

En las provincias gobernadas por radicales, el armado de las listas suele resolverse con mayor facilidad, incluso mediante decisiones de los mandatarios. La herramienta podría resultar más útil en distritos como Córdoba y La Pampa, donde gobierna el peronismo y La Libertad Avanza tendría posibilidades de ganar si sus adversarios no se presentan divididos.

Desde la bancada radical aseguran que las negociaciones no se desarrollaron de manera conjunta: cada gobernador lleva adelante sus propios acuerdos y todavía falta una conversación grupal. Senadores sin vínculo directo con un mandatario, o que históricamente se opusieron a eliminar las primarias, tampoco fijaron posición. Entre ellos están el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y la santafesina Carolina Losada, quienes esperan reunirse con el bloque antes de definirse.

El PRO advierte por el reparto de candidaturas y los votos

En el PRO también hay cautela. Sus tres senadores dicen que no fueron convocados a conversar y que todavía no adoptaron una postura. Ninguno integra la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el martes para intentar dictaminar el proyecto. Desde el espacio señalaron que analizarán el texto que se cierre ese día y definirán su posición en función de si hay dictamen.

Uno de los riesgos que observan es que, en las provincias donde el oficialismo acuerde una colectora con la UCR, el PRO podría quedarse sin lugares en ambas listas. La misma situación podría afectar a los radicales en los distritos gobernados por el partido amarillo.

También hay interrogantes sobre la aplicación del sistema D'Hondt, que en términos generales favorece a la lista más votada. Si las dos nóminas de un mismo espacio obtienen resultados similares, advierten que el frente podría perder una banca. La dificultad sería mayor en la elección de senadores, donde se asignan dos escaños a la mayoría y uno a la minoría, con el riesgo de que esta última quede sin representación.