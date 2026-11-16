Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El ministro de Economía sostuvo que el kirchnerismo dejó de ser una alternativa y anticipó la reelección del Presidente, incluso si la actividad no crece al ritmo esperado. También explicó por qué no se cumplió su pronóstico económico y se refirió a la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que Javier Milei ganará las elecciones presidenciales de 2027 en primera vuelta, más allá de la evolución de la actividad económica. Además, afirmó que el kirchnerismo no tiene posibilidades de regresar al poder.

"El kirchnerismo no es alternativa, independientemente de que la economía crezca al 1, 2 o 4 por ciento. Hay una lectura simplista que dice si la economía no crece al 4% vuelve el kirchnerismo. No pasa eso, ya hay un cambio. No veo escenario en que su mayoría la gente vota kirchnerismo. Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia", aseguró Caputo.

En una entrevista radial, el funcionario también se mostró satisfecho con la evolución anual de la inflación, pese al 2,2% registrado en octubre. Sostuvo que la economía estará estabilizada el año próximo.

Caputo explicó por qué no se cumplió su pronóstico económico

El ministro se refirió a su pronóstico de que se vivirían "los mejores 18 meses de la historia" y reconoció que no se concretó. Atribuyó el resultado, en primer lugar, al contexto externo y, en mayor medida, al temor a un posible regreso del kirchnerismo al poder.

Caputo describió ese temor como "riesgo kuka" y dijo que lo tomó por sorpresa, porque no esperaba que tanta gente lo tuviera. Según expresó, considera que ese proceso político está terminado.

Debate por ascensos diplomáticos y cambios en Economía

La discusión en el Senado por las listas de ascensos diplomáticos volvió a quedar atravesada por la disputa política. Las nóminas enviadas este año por el canciller Pablo Quirno se debatieron en un contexto de reducción de la Cancillería y de menor capacidad para aconsejar o definir el tono de la política exterior argentina.

Por otra parte, el presidente Javier Milei designó a Nicolás Olivari como subsecretario Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1367/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que también aceptó la renuncia del abogado Franco Germán Simón.

Negociación por las PASO y agenda presidencial

En busca de respaldo para suspender las PASO, el oficialismo puso sobre la mesa de negociación con gobernadores radicales la posibilidad de habilitar listas colectoras detrás de un mismo candidato presidencial. La alternativa permitiría que, si no hay acuerdos en algunos distritos, las listas de legisladores nacionales compitan bajo el paraguas de Milei.

Este lunes, el Presidente tenía previsto reunirse en la Casa Rosada con autoridades de Toyota, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Caputo. Por la noche, asistiría a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Alvear Palace Hotel.