La Libertad Avanza busca reunir los votos en el Senado y aceptaría incorporar cambios pedidos por gobernadores, entre ellos las colectoras. La iniciativa dejaría de lado la eliminación de las primarias y avanzaría con su suspensión antes de 2027.

La Libertad Avanza busca avanzar con la reforma electoral en el Senado y está dispuesta a introducir cambios para reunir los votos necesarios. La iniciativa, que ingresó en abril, tenía como eje eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero el oficialismo ahora negocia un proyecto menos ambicioso, centrado en suspenderlas.

La comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate este martes a las 15. En paralelo, el oficialismo espera acordar con bloques aliados en Diputados para conseguir la media sanción del Presupuesto del próximo ejercicio antes de fin de noviembre. Ambas cámaras prevén actividad durante la semana y en el Congreso ya dan por hecho que habrá sesiones extraordinarias en diciembre.

El Gobierno negocia cambios a la reforma electoral

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de las negociaciones con los gobernadores. Desde su entorno sostienen que el proyecto tendrá modificaciones para responder a pedidos de las provincias, entre ellos la incorporación de las colectoras. La propuesta permitiría que, en la Boleta Única de Papel, junto a la fórmula presidencial aparezcan más de una candidatura provincial.

En el Senado, algunos legisladores aliados dijeron haber escuchado versiones sobre los cambios, aunque todavía no recibieron un borrador. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó dudas sobre el cálculo de votos de Santilli. “Hay chances, hay que ver los votos y la posición de cada senador”, señalaron desde su entorno.

El proyecto es considerado estratégico por el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. La eliminación de las PASO es uno de sus puntos centrales, ya que el oficialismo las considera una herramienta que facilita la articulación de la principal fuerza opositora, el peronismo.

La suspensión de las PASO reemplazaría su eliminación

La propuesta original encontró resistencia entre algunos gobernadores, en particular los de la Unión Cívica Radical, que reclamaban suspender también las internas partidarias, como ocurrió en las elecciones legislativas de 2025. El avance del calendario electoral, el limitado interés de los mandatarios provinciales en eliminar las primarias y la necesidad de que la Justicia electoral defina el cronograma incidieron en el cambio de estrategia.

“La reforma no va a ser tan ambiciosa como cuando entró. El esquema por el que se va a ir es la suspensión de las PASO”.

La discusión sobre la reforma electoral se da en una semana cargada de actividad en el Senado. La reunión de labor parlamentaria está prevista para el miércoles a las 15, con vistas a una posible sesión el jueves. Entre los temas que podrían tratarse figuran los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de emergencia en Discapacidad, además del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Propiedad privada, discapacidad y patentes en el Senado

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada reunió la semana pasada las dos firmas que le faltaban, las del radical Maximiliano Abad y la macrista María Victoria Huala. Diputados deberá aceptar los cambios realizados en esa cámara, que mantienen vigente la Ley de Tierras y buscan evitar una ofensiva contra el DNU 70/23 de Javier Milei.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su reglamento ya cuentan con media sanción de Diputados. Semanas atrás, desde el oficialismo indicaban que el Gobierno había frenado el avance del texto, mientras que la Embajada de Estados Unidos en Argentina manifestó públicamente su interés en que sea tratado.

La iniciativa de emergencia en Discapacidad, aprobada en la Cámara baja, surgió de un dictamen oficialista que retomó gran parte de una propuesta de la oposición y sumó modificaciones de bloques aliados. El peronismo anticipó que acompañará el texto, aunque con reparos: “Vamos a acompañar manifestando nuestras diferencias, pero entendemos que el texto de Diputados es un avance”.

Además, la comisión de Acuerdos tendrá reuniones el martes a las 14 y el miércoles a las 10 para realizar audiencias públicas de candidatos a jueces, defensores y camaristas. En total, se analizarán 67 postulaciones.

La agenda de Diputados incluye soberanía y Banco Central

El oficialismo planea sesionar el miércoles 18 en Diputados. Entre los principales asuntos previstos están el proyecto de “soberanía”, impulsado por Milei y su asesor Santiago Caputo, y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Algunos aliados expresaron objeciones a artículos del proyecto de soberanía, en particular al capítulo 7, titulado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”. Ese apartado establece la figura del financiamiento exterior de campañas políticas e incluye cambios al Código Penal para agravar las penas. Pese a las diferencias, fuentes parlamentarias manifestaron confianza en que la iniciativa consiga aprobación en general.