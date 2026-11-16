Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El gobernador bonaerense acusó al Presidente de tergiversar las ideas económicas de Manuel Belgrano y cuestionó la iniciativa para eliminar las primarias. También vinculó la reforma electoral con una estrategia para favorecer la reelección de Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por asociar a Manuel Belgrano con las ideas libertarias. En un comunicado difundido en sus redes sociales, titulado "Milei adultera la historia y destruye el futuro", también criticó el rumbo económico del Gobierno y la propuesta de eliminar las PASO.

Kicillof calificó las declaraciones presidenciales como "una burrada" y "una mentira insólita". Sostuvo que Belgrano impulsaba el desarrollo productivo y la intervención estatal en la economía, en contraste con las políticas del oficialismo.

Qué escribió Belgrano sobre la industria y la producción

Para respaldar su interpretación, el mandatario citó un texto de 1802, en el que Belgrano planteaba que las naciones buscan evitar que sus materias primas sean enviadas al exterior para su manufactura y procuran agregarles valor localmente.

También mencionó una publicación de 1810, donde el creador de la bandera afirmaba que ni la agricultura ni el comercio alcanzan para el bienestar de un pueblo sin el aporte de "la oficiosa industria".

"Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía", sostuvo Kicillof.

El cruce por las ideas de Milei sobre Belgrano

El Presidente había definido a Belgrano como "el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras". Además, afirmó que el prócer "combatía el mercantilismo, el monopolio y la arbitrariedad de los precios fijados por el poder".

Milei también sostuvo que Belgrano entendía que "los precios máximos fijados por el Estado generan escasez y desorden" y relacionó esas ideas con la apertura comercial y la desregulación. "Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano", expresó.

Kicillof rechazó eliminar las PASO y cuestionó la reforma electoral

En su mensaje, el gobernador acusó a Milei de buscar cambios en el sistema electoral para mejorar sus posibilidades de reelección. Kicillof ratificó su rechazo a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que la iniciativa oficialista responde a una estrategia para "conservar el poder", y no a una discusión institucional.

El mandatario bonaerense también afirmó que seguirá recorriendo el país y dialogando con sectores productivos y sociales para construir una alternativa política de cara al próximo año, con eje en la protección de la industria nacional y el desarrollo federal.

"Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro", concluyó Kicillof.