La Comisión de Acuerdos tratará el 18 de noviembre los ascensos de 21 diplomáticos a embajadores. Las nóminas impulsadas por el canciller Pablo Quirno recibieron cuestionamientos por presunta discrecionalidad, antigüedad y criterios de selección.

Los ascensos en el Servicio Exterior volvieron a encender la discusión en el Senado y en la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, envió dos nóminas con 21 diplomáticos propuestos para alcanzar la categoría de embajador, además de promociones en otros escalafones.

La Comisión de Acuerdos del Senado tiene previsto tratar los pliegos el miércoles 18 de noviembre. Diez promociones tendrían efecto desde el 1 de enero de 2027 y otras once, desde el 1 de enero de 2026. La agenda también incluye ascensos a ministros plenipotenciarios de primera y segunda clase y a consejeros de embajada y cónsules generales. Los rangos de consejero no requieren acuerdo del Senado y son aprobados por el canciller mediante resolución ministerial.

Cuestionamientos por mérito y antigüedad en las listas de ascensos

Las propuestas reavivaron denuncias de discrecionalidad y amiguismo, así como críticas por un supuesto apartamiento de los criterios de mérito y antigüedad. Las objeciones provienen de distintos sectores políticos, incluidos peronistas, radicales y dirigentes del PRO. También se cuestionó el costo fiscal de los ascensos, en un contexto en el que el presidente Javier Milei había planteado recortes en el cuerpo diplomático, al que consideraba parte de la casta.

Según los cuestionamientos, Quirno habría dejado afuera a funcionarios incluidos en las propuestas de la Junta Calificadora para incorporar a otros de su confianza. También se señaló que algunos postulantes no reunirían la antigüedad habitualmente requerida. La decisión, además, habría incumplido parcialmente un entendimiento con senadores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza: no fueron promovidos la mayoría de los nombres acercados por Patricia Bullrich, solo uno de los propuestos por el PRO y casi todos los de la UCR.

Quiénes son los diplomáticos propuestos para embajadores

Entre los 21 candidatos figuran el vicecanciller Juan Manuel Navarro; la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza; el representante ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi; y Natalia Gunski, directora de América del Sur. También aparece Gerardo Díaz Bartolomé, actual cónsul en Nueva York, junto con otros funcionarios de carrera.

Las listas fueron remitidas al Senado el 16 de octubre. En la Cancillería, diplomáticos objetaron que algunos candidatos fueron promovidos a ministros plenipotenciarios de primera clase hace pocos meses y ahora están en condiciones de llegar a la categoría de embajador.

La controversia por las promociones ya había generado malestar en el cuerpo diplomático en abril. Según las críticas, la Junta Calificadora había informado a los entrevistados que para acceder a los rangos superiores debían haber sido directores o jefes de misión en el exterior. Sin embargo, quienes cuestionan las nóminas sostienen que aparecen funcionarios que no habrían ocupado esos cargos y que algunos diplomáticos con experiencia en esas funciones quedaron afuera. También señalaron que no fueron incluidos algunos que se desempeñan como embajadores o en puestos de alta responsabilidad en países en guerra.

Qué establece la ley sobre los ascensos a embajador

El debate también se apoya en la normativa del Servicio Exterior. El artículo 16 establece como requisito general una permanencia mínima de tres años en cada categoría para ascender. A su vez, el artículo 15 contempla una excepción para llegar a embajador cuando las necesidades del Servicio Exterior así lo requieran. Quienes objetan las listas sostienen que no se explicitaron motivos de servicio que justifiquen apartarse de los plazos habituales.

La promoción de Navarro concentra parte de la atención. En agosto fue ascendido a ministro plenipotenciario de primera clase mediante el decreto 705/2026, con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2024. Ahora integra una nómina de octubre que fija como referencia para su ascenso a embajador el 1 de enero de 2026. El funcionario había sido designado secretario de Relaciones Exteriores, cargo que lo convirtió formalmente en vicecanciller.

Una secuencia administrativa similar fue señalada en los casos de Tropepi y Gunski. Diplomáticos críticos del procedimiento sostienen que las fechas retroactivas permiten acelerar formalmente los tiempos de carrera y ubicar a determinados funcionarios en condiciones de ascender antes que colegas con mayor antigüedad.

También cuestionan el funcionamiento de la Junta Calificadora

Las objeciones alcanzan además el proceso de evaluación. Según fuentes diplomáticas, a quienes aspiraban a ascender se les habría indicado que solicitaran entrevistas individuales con los cinco integrantes de la Junta Calificadora. Las mismas fuentes cuestionaron que no todos habrían tenido las mismas oportunidades durante esa instancia.