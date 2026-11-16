Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Municipio dispuso asistencia económica, eximiciones impositivas y obras para los vecinos y comerciantes afectados. También confirmó que será querellante en la causa que investiga el siniestro.

El Municipio de Lanús anunció medidas de asistencia para los vecinos y comerciantes afectados por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada. Las disposiciones incluyen ayuda económica inmediata, beneficios impositivos y obras de reconstrucción, luego de una reunión entre el intendente Julián Álvarez y los damnificados.

Las personas afectadas directamente en el epicentro recibirán una ayuda económica extraordinaria para cubrir sus necesidades más urgentes. Además, se eximirá del pago de tasas municipales a los locales del Centro Comercial.

Beneficios impositivos y reconstrucción en Remedios de Escalada

El Gobierno municipal también enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para que los vecinos de la zona afectada queden exentos de los impuestos provinciales de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente.

En paralelo, comenzaron a planificarse las reparaciones del edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con el objetivo de garantizar que sus habitantes puedan regresar a sus viviendas. También se anunciaron tareas de reconstrucción en el Centro Comercial, afectado por la explosión.

Lanús será querellante en la causa contra Metrogas

El Municipio confirmó que se presentará como querellante en la investigación judicial del siniestro. La administración local considera que hubo incumplimientos de la empresa Metrogas y sostuvo que resulta "evidente" que no respetó los protocolos de emergencia correspondientes.

El acceso al epicentro permanece restringido mientras se realizan los peritajes judiciales, que podrían extenderse hasta el próximo viernes. Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió la explosión comenzarán una vez que sean autorizadas por la Justicia.

Regreso a las viviendas y restitución de servicios

Los vecinos que viven fuera del perímetro restringido ya pueden regresar a sus hogares. Las instituciones ubicadas en esos sectores estarán habilitadas para retomar sus actividades desde el lunes.

Edesur y Metrogas trabajan en la restitución progresiva de los servicios de electricidad y gas en las zonas aledañas, con excepción del área restringida. Para solicitar el restablecimiento, los vecinos pueden comunicarse con Edesur al 0800-333-3787 o con Metrogas al 0800-999-1050.

Por último, el Municipio pidió "prudencia" respecto de la persona fallecida en el lugar. La identidad todavía debe ser confirmada por la Policía Científica.