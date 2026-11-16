Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Martín Goerling puso en duda que el oficialismo consiga dictamen este martes si modifica el proyecto en el Senado. Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich, calificó de inconstitucional la posibilidad de habilitar listas colectoras.

La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Senado enfrenta nuevas diferencias entre el PRO y sectores aliados al oficialismo. El jefe del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling, cuestionó que el proyecto pueda obtener dictamen este martes si el Ejecutivo altera el texto original.

En paralelo, Gerardo Milman, dirigente identificado con el bullrichismo, rechazó la posibilidad de incorporar listas colectoras. El dirigente, que actualmente no ocupa un cargo, consideró que esa herramienta sería inconstitucional para las elecciones de senadores nacionales.

El PRO duda de un dictamen para la reforma electoral

El proyecto ingresó al Senado en abril y permaneció varios meses sin tratamiento. Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el oficialismo busca acelerar el debate y evalúa introducir cambios en la iniciativa original.

Entre las modificaciones en análisis figura la habilitación de listas colectoras legislativas. El mecanismo permitiría que una misma candidatura presidencial esté acompañada por más de una lista para cargos legislativos y es observado como una posible vía para acordar con gobernadores y otros espacios políticos con vistas a las elecciones de 2027.

Goerling, senador por Misiones, advirtió que el oficialismo podría no conseguir dictamen este martes si avanza con cambios de último momento. “Yo realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera”, sostuvo.

Goerling cuestionó cambios al sistema de las PASO

El planteo del jefe del bloque PRO no se limitó al procedimiento legislativo. También expresó su rechazo a modificar el régimen de primarias a poco tiempo de una elección presidencial.

“El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”, sostuvo Goerling.

Gerardo Milman calificó de inconstitucionales las colectoras

Por su parte, Milman cuestionó en sus redes sociales la posibilidad de utilizar colectoras en las elecciones de senadores nacionales. “Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional”, afirmó.