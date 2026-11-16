El acuerdo entre el Gobierno y gobernadores de la UCR sería clave para avanzar con la reforma electoral. En el Senado, al menos seis de los diez integrantes del bloque radical votarían a favor, aunque el respaldo podría alcanzar a la bancada completa.

El Senado retomará este martes el debate sobre la reforma política y la suspensión de las PASO, una iniciativa prioritaria para el presidente Javier Milei. El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), integrado por diez legisladores, puede resultar decisivo para que el oficialismo reúna las firmas necesarias para el dictamen y consiga aprobar el proyecto en el recinto.

La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesitaría al menos 16 votos aliados para llegar a los 37 requeridos. En las estimaciones previas, el resultado depende en buena medida de cuántos radicales acompañen la propuesta. Desde el peronismo sostienen que no todos lo harán y plantean que el oficialismo todavía no tendría asegurada la mayoría especial necesaria para una reforma electoral.

El acuerdo con los gobernadores radicales y el respaldo a las PASO

“Al menos seis de los 10 van a votar a favor”, estimó el domingo un senador radical. Entre los más comprometidos con el entendimiento están los legisladores vinculados a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; y Carlos Sadir, de Jujuy.

El acuerdo, alcanzado con la participación de Diego Santilli y de los primos Martín y Lule Menem, contempla el apoyo radical a la eliminación de las primarias y la colaboración de la Casa Rosada para que la UCR continúe en el poder en esas provincias. Entre los senadores mencionados dentro de ese grupo figuran los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela; la chaqueña Silvana Schneider; y el santafesino Eduardo Galaretto. Alguno de ellos, sin embargo, podría plantear reparos.

Qué senadores radicales todavía podrían definir su voto

Carolina Losada, también representante de Santa Fe, no responde automáticamente a Pullaro y defiende las PASO, que le permitieron acceder a su banca frente a la estructura partidaria. Aun así, suele escuchar al gobernador y podría votar por la suspensión. Los senadores Maximiliano Abad, de la provincia de Buenos Aires; Daniel Kroneberger, de La Pampa; y Flavio Fama, de Catamarca, representan distritos gobernados por el peronismo y no quedaron directamente comprendidos en el pacto.

Uno de los senadores que no responde a un gobernador cuestionó el alcance político del entendimiento: “El acuerdo está atado a lo electoral, tanto en las provincias como a nivel nacional. Eso significa que el radicalismo, más allá de lo que diga el Comité o algún sector, renuncia a construir una alternativa nacional”. Sin embargo, también anticipó un posible argumento para apoyar la iniciativa: “¿Qué sentido tiene para nosotros sostener las PASO? Sería para hacerle un favor al peronismo y en este contexto a Kicillof”.

Renovación de bancas y negociaciones antes del dictamen

Un senador alineado con un gobernador sostuvo que Fama, Kroneberger y Losada deben renovar sus bancas y que a ninguno le convendría la eliminación de las primarias. No obstante, señaló que existen las colectoras y que también pesa el objetivo de evitar que se divida el electorado radical y conservar las provincias gobernadas por la UCR. El legislador expresó desconfianza sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno: “Ellos cobran en efectivo y te dan un pagaré para el año que viene. Ojalá aprendan y esta vez cumplan”.

Según las conversaciones entre los senadores, a quienes ya confirmaron su respaldo podrían sumarse dos o tres legisladores más, e incluso los diez integrantes del bloque. Por ahora, Kroneberger sería el menos dispuesto a avalar la reforma. Los radicales realizarán una reunión virtual el martes por la mañana, antes de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En la instancia del dictamen deberán expresar un primer pronunciamiento tres integrantes de la bancada: Suárez, Vischi y Fama. Uno de los senadores resumió las diferencias internas con una evaluación sobre las motivaciones del debate: “Acá no hay convicción, lo único que hay es interés”.