El presidente de la AFA rechazó las versiones sobre una posible detención en Estados Unidos y vinculó las denuncias con disputas por los derechos comerciales. También respondió a las críticas de Stefano Di Carlo tras el último Superclásico.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se refirió por primera vez a las versiones que sostenían que podía ser detenido en Estados Unidos y que era buscado por el FBI. En una entrevista televisiva, cuestionó a quienes difundieron esas acusaciones y negó que los hechos ocurrieran como se había afirmado.

Las versiones habían circulado durante el cierre del Mundial y señalaban que agentes del FBI interceptaron a Tapia y a otros dirigentes en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, les secuestraron los teléfonos y le comunicaron que debía declarar ante una corte de Miami.

Tapia rechazó las versiones sobre una detención en Estados Unidos

“Si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana. Después cuando se acercaba el Mundial decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos, y que, si entraba, me iban a meter preso. Después, cuando ya estábamos por viajar para el Mundial, dijeron 'bueno va a entrar a Estados Unidos, pero no lo van a dejar salir, lo van a meter preso'. Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien. Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá”, afirmó Tapia.

El titular de la AFA también cuestionó que una investigación del organismo estadounidense se conociera a través de versiones periodísticas. “A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, ¿le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir. Y si tienen que investigar, que investiguen”, expresó.

La disputa por los derechos comerciales de la AFA

Tapia relacionó las denuncias con diferencias en torno a la comercialización de los derechos de la entidad y los cambios aplicados durante su gestión. Según explicó, cuando asumió en 2017, la AFA atravesaba una situación económica crítica, debía dinero a los clubes y tenía más de 350 juicios.

“Lo que existe es lo que uno ve, la realidad: cuando esa persona era la dueña de los derechos comerciales, la AFA recibía el 35 por ciento de los derechos y él se llevaba el 65 por ciento. Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, la AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes, había más de 350 juicios, y nosotros la primera medida fue dar vuelta la inversión económica”, sostuvo.

El presidente de la AFA indicó que, tras renegociar los acuerdos comerciales, la distribución pasó a ser de 70 por ciento para la entidad y 30 por ciento para quien vende los derechos. “Viajamos a Alemania, discutimos el contrato con Adidas, y a partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, señaló.

Las denuncias en Estados Unidos y la respuesta de Tapia

Sin nombrarlo directamente, Tapia aludió al empresario Guillermo Tofoni, quien durante años tuvo contratos relacionados con la comercialización internacional de la Selección Argentina. El dirigente aseguró que Tofoni impulsó presentaciones en Estados Unidos y cuestionó el uso de la información vinculada con el caso.

“El que denuncia y se queja, era el que se llevaba más beneficios del fútbol de los que le correspondían a la casa madre. Hizo dos denuncias, en dos lugares, le dieron una información para poder utilizarlo de una manera, se vino con eso, hizo no sé cuántas denuncias, muchas mediáticas, y la Justicia en los dos estados, en Delaware y en Georgia, le prohibió la autorización y tiene que devolver todo, porque fue mal utilizado”, afirmó.

Tapia agregó que esa empresa había mantenido contratos con tres presidentes y sostuvo que, durante ese período, perjudicó al fútbol. También dijo que espera que las investigaciones y las denuncias concluyan pronto: “Ojalá que terminen rápido las investigaciones y las denuncias. Es lo que más queremos”.

Qué dijo sobre las críticas de Stefano Di Carlo

En otro tramo de la entrevista, Tapia fue consultado por el mensaje del presidente de River, Stefano Di Carlo, luego de la derrota del equipo ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera. “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, había escrito Di Carlo en su cuenta de X, sin señalar directamente a quiénes dirigía la crítica.

Tapia sostuvo que su función es representar a todos los clubes, más allá de sus diferencias, y negó que el fútbol argentino esté siendo destruido. Sobre Di Carlo, expresó: “Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos”.

Además, defendió su gestión al frente de la AFA y mencionó los títulos obtenidos por la Selección y los formatos de competencia. “Si se discutiera la gestión, no me votarían. Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó. Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad. Son diferentes puntos de vista”, afirmó.