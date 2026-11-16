El gobernador reclamó coordinación y “empatía” al Gobierno nacional tras el temporal que dejó más de 150 heridos y graves daños en Embarcación. También cuestionó la ausencia de la Agencia Federal de Emergencias.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la falta de asistencia del Gobierno nacional tras el temporal de viento y lluvia que afectó el viernes a Embarcación. El fenómeno dejó más de 150 heridos, árboles y postes de luz caídos y techos derrumbados en viviendas.

Desde la localidad, Sáenz destacó el apoyo de distintos sectores para atender la emergencia y comenzar las tareas de recuperación. “Estamos en Embarcación, hay que trabajar muchísimo para levantar todo esto. Agradezco muchísimo la solidaridad del pueblo, de los privados, de los públicos, del intendente, de las empresas privadas, de Edesa, de Agua del Norte, de todos los ministerios, de la Policía, de Defensa Civil”, afirmó.

Sáenz reclamó asistencia de la Agencia Federal de Emergencias

El mandatario señaló que existe un organismo nacional creado para intervenir ante situaciones de crisis, pero aseguró que no hubo contactos con las autoridades provinciales. “Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones cuando hay crisis de estos tipos. Y, lamentablemente, desde la Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar”, expresó.

Sáenz también cuestionó la falta de coordinación entre la Agencia y la provincia y pidió que el Gobierno nacional muestre “un poco de empatía con el interior de la Argentina”.

El gobernador pidió trabajar en equipo tras el temporal

“¿Cómo no han trabajado coordinadamente esta Agencia con nosotros? No sé para qué existe y sería importante que se comuniquen y que muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina”, cuestionó el gobernador.

Por último, sostuvo que la respuesta debe ser conjunta para atender a los damnificados y advirtió que los fenómenos climáticos pueden volver a afectar a la provincia. “Esto no es culpa de nadie, son fenómenos que van a afectar y van a seguir afectando, sabíamos que esto podía ocurrir en toda la provincia y ocurrió, pero lamentablemente la Agencia Federal de Emergencias brilla por su ausencia”, concluyó.