Registros de vuelos ubican al tesorero Pablo Toviggino en Miami en enero de 2023, cuando la entidad pagó 9.150 dólares por el alquiler de un superyate. La documentación disponible no confirma que él utilizara la embarcación ni que la AFA financiara su traslado aéreo.

Los viajes en aeronaves ejecutivas del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino, y un pago de la entidad por el alquiler de un yate de lujo confluyen en una serie de operaciones bajo análisis. Los registros ubican al dirigente en Miami en enero de 2023, durante el período en que se utilizó el superyate Sanlorenzo SX76.

El 13 de julio de 2023, la AFA abonó 9.150 dólares a AB Yachts and Lifestyle por un servicio de alquiler de media jornada o jornada completa, de cuatro u ocho horas. La factura consignó que el uso de la embarcación se había realizado el 18 de enero de 2023.

El pago de la AFA y el recorrido de Toviggino

El Sanlorenzo SX76 es un yate a motor tipo crossover de 23,75 metros de eslora. Su diseño combina características náuticas con comodidades residenciales y una estética de loft, con muebles de diseño italiano y materiales como maderas nobles, cuero tratado y mármol.

Tres días antes de la fecha consignada para el servicio, el 15 de enero de 2023, Toviggino partió desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia Miami, con una escala en Quito, Ecuador. Viajó en un Cessna 680 Citation Sovereign, matrícula LV-KCP, que entonces pertenecía y era operado por Excel Servicios Aéreos SA.

El 20 de enero, dos días después del uso del yate, el tesorero de la AFA salió de Miami y llegó al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, principal terminal aérea de la isla caribeña de Saint Martin. Permaneció allí durante tres días.

Escalas en el Caribe y regreso a San Fernando

El 22 de enero, Toviggino salió de Saint Martin y realizó una breve escala en San Cristóbal y Nieves. Al día siguiente partió hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde también hizo una parada antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Fernando.

La documentación disponible no permite afirmar que Toviggino haya utilizado el superyate pagado por la AFA. Tampoco confirma que la entidad haya financiado el vuelo privado en el que se trasladó: el avión pudo haber sido prestado. Lo que sí surge de los registros es que el dirigente se encontraba en Miami en el período en que se contrató el servicio náutico.

En 2023, el Cessna LV-KCP pertenecía y era operado por Excel Servicios Aéreos. La empresa estuvo dirigida hasta 2014 por Ernesto Clarens, financista acusado y procesado por lavado de dinero vinculado a hechos de corrupción kirchnerista. Más tarde, ocuparon la presidencia de la compañía Jorge Brito, del Banco Macro, y Matías Eduardo Carballo, cuñado de Brito y también vinculado a esa entidad bancaria.

Excel Servicios Aéreos y la venta de otra aeronave

El 21 de enero de 2022, Excel Servicios Aéreos vendió a Soma SRL un Learjet 60, matrícula LV-FUT, por 785.530 dólares. La operación se realizó mediante una hipoteca y la deuda quedó cancelada el 4 de septiembre de 2023. Una fuente del sector aeronáutico observó: Una cifra extraña, ya que la venta de aeronaves suele hacerse por números redondos.

Excel Servicios Aéreos prestó servicios a figuras vinculadas al kirchnerismo. Clarens utilizaba sus aeronaves para viajar a su casa en Carmelo, Uruguay. El Learjet LV-FUT también fue usado por Sergio Tomás Massa durante sus campañas presidenciales de 2015 y legislativas de 2017, además de algunos viajes de descanso, según fuentes cercanas a la aeronave.

De acuerdo con un requerimiento de instrucción presentado el 5 de junio de 2025 por los fiscales Pedro Simón y Pedro Basbus Turk ante el Juzgado Federal 2 de Santiago del Estero, Soma SRL intentó vender el avión a Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, conocida como Flyzar. La firma pertenece a Gustavo Fernando Carmona y opera el helicóptero que habría realizado al menos 60 viajes a una mansión de Pilar, además del Gulfstream G400 matrícula LV-SYG.

Facturas de Soma SRL a la AFA y a TourProdEnter

El Gulfstream fue adquirido por TourProdEnter por 6 millones de dólares con dinero del fútbol, según la información incorporada al caso. A su vez, Soma SRL emitió facturas directamente a la AFA por 761.894.650 pesos en 2022, 1.375.028.300 pesos en 2024 y 4.435.957.857,84 pesos en 2025, bajo el régimen de factura de crédito electrónica MiPyME.

Esos comprobantes correspondían a supuestos servicios que, según sostuvieron los fiscales, nunca se habrían prestado. Además, Soma SRL generó 11 facturas de exportación a favor de TourProdEnter por un total de 613.800 dólares y 37.700 euros.

La coincidencia entre vuelos, alquileres y facturación deja planteados interrogantes sobre el destino de los recursos de la AFA y los servicios contratados. La información disponible no prueba que Toviggino haya usado el yate ni que la entidad haya pagado su vuelo, pero sí expone operaciones que forman parte de las actuaciones judiciales y sobre las que se busca determinar quiénes fueron sus beneficiarios.