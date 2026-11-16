Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La vicepresidenta ironizó sobre un video de la diputada libertaria, quien vinculó parte de la inflación de octubre con cambios en los subsidios al gas y la Ley de Zona Fría. El IPC fue del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del oficialismo y protagonizó un cruce con la diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán. La titular del Senado cuestionó en X un video en el que la legisladora explicó su interpretación de la inflación de octubre y atribuyó parte del aumento a cambios en los subsidios al gas y en la Ley de Zona Fría.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,2% en octubre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una aceleración frente al 1,9% de septiembre y fue el más elevado desde abril, cuando había llegado al 2,6%.

Qué dijo Santillán sobre la inflación de octubre

En la grabación, Santillán buscó poner el resultado en contexto y sostuvo que la economía continúa en un proceso de desinflación, pese al incremento mensual. «Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación», afirmó.

La diputada vinculó parte de la variación con modificaciones regulatorias en el sector energético. «Ese salto puntual se explica por un factor regulatorio, la modificación en la ley de zona fría y el ajuste en los subsidios al gas, que suman 0,3 puntos porcentuales al índice», señaló.

La respuesta de Villarruel en X

A partir de ese cálculo, Santillán planteó que, si se excluyera ese impacto, la inflación de octubre habría sido del 1,9%, en línea con el registro del mes anterior. La explicación generó distintas reacciones en redes sociales y motivó la intervención de Villarruel.

La vicepresidenta respondió a una publicación que compartía el video de la legisladora libertaria con una ironía: «Son piezas dignas de Capusotto». Luego agregó: «Me hace reír mucho».

La alusión fue al humorista Diego Capusotto y a los personajes de sus distintos programas de televisión, entre ellos Peter Capusotto y sus videos.