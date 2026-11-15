Cerca de 40 mil abogados están habilitados para elegir a los tres representantes de la matrícula en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Las listas cuentan con apoyos del radicalismo, el PRO, el peronismo y La Libertad Avanza.

Cuatro listas competirán este martes en la elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo tendrá un papel cada vez más relevante por el traspaso de competencias de la justicia nacional a los tribunales porteños.

Cerca de 40 mil profesionales están habilitados para votar, aunque la participación no es obligatoria. El comicio se realizará de 8 a 18 en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, conocida como CPACF.

Qué funciones tiene el Consejo de la Magistratura porteño

El Consejo está integrado por nueve miembros: tres jueces, tres abogados y tres representantes de la Legislatura. Entre sus principales tareas figuran organizar los concursos para seleccionar jueces, investigar denuncias por mal desempeño contra magistrados y administrar los recursos del Poder Judicial.

La elección se desarrolla en un escenario de expansión de la justicia porteña, que incorporó más delitos penales para investigar y creó tribunales laborales. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en causas nacionales, una decisión que generó una disputa con los tribunales federales.

Las alianzas políticas detrás de las cuatro listas

La lista Unidad en defensa de la Abogacía lleva como primer candidato a Hernán Najenson. La integran sectores del radicalismo porteño, cuyo principal referente es Daniel Angelici, el PRO, la Coalición Cívica y agrupaciones de abogados. Entre ellas están los espacios vinculados al exjuez federal Ricardo Gil Lavedra y a Jimena de la Torre, de Abogados en Acción.

La presidenta del CPACF, Alejandra García, ocupa el segundo lugar de la lista. Gil Lavedra encabeza la nómina para el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad, que también incluye a De la Torre y a la exdiputada nacional Paula Oliveto. Unidad repite el esquema de alianzas con el que ganó la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Najenson preside la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y dirige el Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Ciudad. Tiene a su cargo la gestión del registro nacional de deudores alimentarios morosos y promovió un convenio con Tribunas Seguras para impedir el ingreso a estadios de deudores incumplidores y de personas con restricciones por violencia o causas penales. Antes fue viceministro de Justicia porteño, cargo desde el que impulsó audiencias remotas.

Peronismo y La Libertad Avanza también compiten

Gente de Derecho, agrupación fundada por el actual consejero porteño Jorge Rizzo, lleva como primera candidata a Andrea Campos y cuenta con el respaldo del peronismo porteño de Juan Manuel Olmos. El segundo candidato es Leandro Macia, abogado laboralista que trabajó en el estudio de Héctor Recalde y fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Axel Kicillof.

La lista reproduce el armado de la elección del Consejo nacional, en la que la fórmula de Itatí Demarchi Arballo y Rizzo quedó en segundo lugar. Rizzo presidió el CPACF durante cuatro períodos.

La Libertad Avanza participará por primera vez en la elección porteña con Abogados por la Libertad, encabezada por Diego Carbone. El armado estuvo a cargo de Pilar Ramírez, legisladora porteña y referente del partido de Javier Milei en la Ciudad, con estrecho vínculo con Karina Milei.

Carbone interviene actualmente en el juicio de los cuadernos de la corrupción y tuvo entre sus clientes a Darío Wasserman, esposo de Ramírez. Trabajó en la justicia penal y tiene estudio propio desde 1998. Inició su actividad política a fines de los años noventa, en el Partido Federal de Guillermo Francos, y durante el gobierno nacional de Mauricio Macri fue titular del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

La Libertad Avanza también compitió en la elección del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde terminó última y no logró que su primer candidato, Luis Palomino, ingresara al organismo.

La cuarta nómina, encabezada por Eduardo Awad

La cuarta lista se llama Los que vemos el Colegio y tiene como primer candidato a Eduardo Awad, expresidente del CPACF. En la elección del Consejo nacional, Awad había sido candidato de una nómina impulsada por Diego Molea y sectores del radicalismo y el peronismo.