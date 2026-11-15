El Presidente recibirá a directivos de Toyota, participará del lanzamiento de Tesla en la Argentina y se reunirá con Adolfo Cambiaso. También tiene previstas actividades políticas, económicas y protocolares durante toda la semana.

El presidente Javier Milei inicia una semana con una agenda cargada, luego de varios días con menos actividades políticas por la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre los compromisos principales figuran una reunión con autoridades de Toyota, el lanzamiento de Tesla en el país y un encuentro con el polista Adolfo Cambiaso.

Este lunes a las 13, Milei recibirá a directivos de la automotriz japonesa en la Casa Rosada. De acuerdo con la agenda oficial, lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Reuniones con Toyota y el polista Adolfo Cambiaso

La agenda presidencial también incluirá una actividad vinculada con el polo. El viernes por la mañana, en Cañuelas, el mandatario se reunirá con Cambiaso, en el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. En septiembre, el deportista había sido designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Deporte argentino.

Ese mismo viernes, a las 19, Milei participará en el barrio de La Boca del lanzamiento de Tesla en la Argentina. La empresa pertenece al magnate Elon Musk, con quien el Presidente se reunió en Estados Unidos durante los primeros meses de su mandato.

Cena empresarial y actividades oficiales de Milei

Este lunes por la noche, el jefe de Estado asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Alvear Palace Hotel. También participarán Karina Milei y el canciller, Pablo Quirno.

El martes por la tarde, Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, que se realizarán en el Palacio Libertad. Al día siguiente, recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El jueves, en la sede de la AMIA, el Presidente recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial.

La mesa política volverá a reunirse en la Casa Rosada

La semana marcará además el regreso de la mesa política, que había interrumpido sus reuniones por la visita de León XIV y las actividades previas a su llegada. El encuentro será el martes a las 11 en la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará el lunes, cerca de las 13, de una reunión como integrante del Directorio de YPF. El jueves por la mañana viajará a Mendoza para intervenir como orador en la Cumbre de Minería. Por su parte, Caputo participará el miércoles en el encuentro El País que se Viene, organizado por Somos Pymes.

Viajes de funcionarios y conferencias de prensa

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará sus habituales conferencias el martes en la Casa Rosada y el jueves en Rosario, Santa Fe. En esa ciudad repasará las políticas nacionales que tuvieron impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales. Santa Fe es gobernada por el radical Maximiliano Pullaro.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, viajará a Francia. El miércoles expondrá en París en la conferencia Artificial Intelligence and Corporate Governance: Current Frameworks, Emerging Practices and Non-Human Corporations. Al día siguiente, participará de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE.

El viernes, Sturzenegger se trasladará a Düsseldorf, Alemania, para exponer en la conferencia Deregulation as a Driver for Growth – Argentina as a Blueprint for Germany, organizada por la Fundación Friedrich Naumann. Ese mismo día, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará en Uruguay de una reunión de ministros de Salud del Mercosur.