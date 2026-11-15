La senadora considera que la discusión por la eliminación de las PASO puede dejarla expuesta a una derrota legislativa que no controla. Mientras mantiene abiertos sus canales con Javier Milei, busca acercarse a los votantes desencantados con el Presidente.

Entre las urgencias del cierre legislativo y los cruces con la Casa Rosada, Patricia Bullrich prepara su estrategia política con la mira puesta en 2027. La senadora evita quedar asociada a la reforma electoral, que en su entorno consideran una posible trampa, y procura sostener un delicado equilibrio con Javier Milei mientras explora cómo atraer a quienes se desencantaron con el Presidente.

La agenda de fin de año del bullrichismo está centrada en los proyectos sobre discapacidad, ludopatía y Presupuesto. En cambio, la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, no figura entre sus prioridades: en el espacio de la senadora sostienen que podría responsabilizársela por una negociación que no controla.

La reforma electoral y el riesgo de una derrota legislativa

El argumento de Bullrich es que la acumulación de votos depende de acuerdos con los gobernadores, pero ella no tiene herramientas para negociar directamente con ellos. En su entorno advirtieron: "Si esto fracasa es culpa de (Diego) Santilli".

El oficialismo convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes a las 15, con la intención de emitir dictamen sobre una iniciativa que todavía no había sido discutida. Para el día siguiente estaba prevista una reunión de Labor Parlamentaria. La Casa Rosada aseguró contar con los 37 votos necesarios para aprobar el proyecto, pero Bullrich consultó a senadores aliados y recibió señales de que esos apoyos podrían no estar garantizados.

La senadora teme que el Gobierno convoque a una sesión, que la propuesta no prospere y que luego le atribuyan la responsabilidad. Desde su equipo anticiparon que, ante una eventual derrota, buscarán explicar quién estuvo a cargo de las negociaciones: "algo se nos va a ocurrir para que la gente sepa quién es el responsable".

La campaña de Bullrich y los límites territoriales

La actividad política de Bullrich está condicionada por motivos personales que le impiden alejarse de la Ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, su agenda quedó restringida a la Capital Federal y, por ahora, no pudo desplegar una gira nacional e internacional. En su entorno consideran que podría haber tenido presencia en lugares donde Milei todavía no se mostró, por ejemplo, en zonas afectadas por inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.

Aunque una agenda más activa habría sido lo ideal, el año podría terminar sin cambios en ese esquema. Aun así, dirigentes comenzaron a pedir reuniones con la senadora, un dato que su espacio considera relevante ante una eventual candidatura, debido al peso de la territorialidad. También observan expectativa entre parte de la ciudadanía por sus movimientos electorales.

Las opciones de Bullrich para 2027 y el vínculo con Milei

En el horizonte de 2027, Bullrich evalúa tres alternativas: convertirse en reemplazante de Milei, integrar una fórmula como vicepresidenta o permanecer en el Senado. Los cruces públicos entre ambos volvieron a exponer las diferencias, esta vez alrededor del diálogo y el consenso. Después de destacar los acuerdos parlamentarios, la senadora respondió a las críticas del Presidente: "No te voy a responder, estoy ocupada trabajando para que las cosas salgan bien y la gente esté mejor".

La respuesta fue preparada junto con su equipo, en particular con las áreas de respuesta rápida y emergencia. Más tarde se viralizó un supuesto "like" de Milei a un tuit que la ubicaba como candidata a vicepresidenta en una fórmula ganadora y cuestionaba a los Menem y a quienes operarían en su contra. En el entorno de Bullrich circuló la versión de que el Presidente puede ser influido por quienes lo rodean y que, así como lo convencieron de que ella era una mala opción, luego podrían haberlo persuadido de lo contrario.

El plan para atraer a votantes desencantados

Bullrich no tiene previsto romper con el Gobierno. "No voy a ser la persona que rompa todo para que vuelva el peronismo y después me echen la culpa", repite. Su estrategia apunta a captar a votantes que eligieron a Milei y hoy están desencantados, sin perder de vista a quienes la acompañaron en 2023.

En su espacio recuerdan que antes de las últimas elecciones presidenciales se consideraba improbable que Bullrich pudiera imponerse en una PASO a Horacio Rodríguez Larreta, algo que finalmente ocurrió. Sin embargo, ahora enfrenta otro interrogante: si podrá diferenciarse de un eventual fracaso del oficialismo libertario.

Economistas consultados por su entorno consideran que la situación económica no mejorará y que, en el mejor escenario, podría mantenerse sin cambios durante el año electoral. Según las evaluaciones de consultores cercanos, si las elecciones fueran mañana, Milei podría ganar por un margen ajustado, siempre que Bullrich permanezca dentro del espacio y el oficialismo conserve la unidad. Si la situación económica se agravara, ese pronóstico podría cambiar.