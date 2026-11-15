El director nacional de Arbitraje adquirió junto con su esposa una propiedad con dos cocheras, declarada en 490.000 dólares, antes de viajar al Mundial 2026. El valor por metro cuadrado informado queda por debajo de las referencias del mercado.

Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, compró junto con su esposa, Andrea Rosa Cordero, un departamento a estrenar de 380,28 metros cuadrados y dos cocheras en Villa Devoto. La operación se concretó días antes de su viaje al Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La propiedad fue declarada por 490.000 dólares, según los datos consignados en un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. El monto se ubica por debajo de las referencias de precios inmobiliarios citadas para la zona.

El departamento de Beligoy en Villa Devoto

El inmueble forma parte de un complejo situado sobre la calle Pedro Morán al 4400, terminado en 2024 y compuesto por departamentos de hasta cinco ambientes y cocheras.

En el informe registral, la unidad figura como: "Piso: 4 Y 5. 380,28 m2 - Porcentual 11.89%". Sin embargo, el edificio no tiene quinto piso. En el cuarto hay dos departamentos, ambos con terraza: uno de 245,1 metros cuadrados y otro de 398,1. Esta última superficie es la que más se aproxima a la declarada por Beligoy.

Superficie, cocheras y valor de la propiedad

La presentación del estudio de arquitectura advierte que "las medidas, superficies, m2 y proporciones consignadas son aproximadas". Para la unidad de mayor tamaño del edificio, de 398,1 metros cuadrados, detalla 199 metros cuadrados interiores y 28,5 metros cuadrados exteriores, correspondientes a un balcón.

A esos espacios se agregan una terraza descubierta de 120 metros cuadrados y una "posible superficie cubierta" de 50 metros cuadrados. En el subsuelo hay además dos espacios que suman 43 metros cuadrados y que corresponderían a una cochera simple y otra doble.

El cálculo del valor por metro cuadrado, considerando las áreas cubiertas y descubiertas, rondaría los 1.650 dólares. En la zona, el estudio de arquitectura ofrece propiedades a 4.000 dólares por metro cuadrado, mientras que las estimaciones del sector inmobiliario ubican los valores entre 2.800 y 5.000 dólares, según las características de cada inmueble.

Antecedentes inmobiliarios y actividad de Beligoy

El dirigente también había desembolsado 261.490 dólares por dos departamentos en La Plata que no le fueron entregados, luego de que el proyecto quedara trunco. Según fuentes judiciales, un socio de la desarrolladora intervino directamente en el trámite para evitar que Beligoy fuera visto por terceros durante la compra.

Las inversiones se conocen mientras el titular del arbitraje de la AFA recibe cuestionamientos de varios presidentes de clubes. Además de su función dirigencial, registra actividad empresarial como accionista en compañías vinculadas al calzado y la publicidad deportiva.

Su trayectoria en el arbitraje y la conducción gremial

Beligoy fue árbitro internacional entre 2008 y 2013 y luego desarrolló actividad gremial. Es secretario de la Asociación Argentina de Árbitros, cargo para el que fue reelegido recientemente hasta 2028. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, celebró su continuidad en redes sociales y lo respaldó dentro de la estructura de la entidad.

Su gestión al frente de los árbitros es objeto de críticas. Entre los cuestionamientos figuran las designaciones, señaladas como discrecionales, y presuntas manipulaciones que quedaron expuestas a partir de chats con Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino. Beligoy, por su parte, ha definido a los árbitros como "los mejores del mundo".