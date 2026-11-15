El jefe del bloque PRO en el Senado puso en duda que el oficialismo reúna los 37 votos necesarios para suspender las primarias. También cuestionó el apuro para debatir la reforma y rechazó la posibilidad de incorporar listas colectoras.

El senador nacional Martín Goerling, jefe del bloque PRO en la Cámara alta, cuestionó el apuro del Gobierno para aprobar la reforma electoral antes del cierre de las sesiones ordinarias y puso en duda que el oficialismo tenga los votos necesarios para suspender las PASO.

El legislador sostuvo que el proyecto ingresó al Senado en mayo y que el debate se aceleró porque está por terminar el período legislativo. Según planteó, el Gobierno busca competir en una elección presidencial sin primarias porque considera que ese escenario lo favorece.

Goerling duda de que el oficialismo tenga los votos para suspender las PASO

Goerling adelantó que el Ejecutivo enviaría un nuevo proyecto el martes. La iniciativa incluiría la suspensión de las PASO y la incorporación del sistema de listas colectoras en las elecciones nacionales, una alternativa que el Gobierno negoció con algunos gobernadores.

Aunque funcionarios nacionales afirmaron en los últimos días que cuentan con los votos en el Senado, el jefe del bloque PRO se mostró cauto y advirtió que el resultado no está definido.

“Yo no lo veo tan certero. Conociendo las experiencias de otras votaciones, muchas veces se bajó al recinto con una idea y terminó con otra. Nadie te va a decir hoy con certeza cómo va a votar, me parece”, señaló.

La reforma electoral necesita 37 votos en el Senado

El senador misionero indicó que hay legisladores que no responden a los gobernadores y recordó que ese es su caso. También remarcó que, antes de llegar al recinto, el proyecto debe obtener dictamen en comisión, un paso para el que el oficialismo necesita aliados, ya que no tiene mayoría propia.

Además, señaló que el PRO no tiene integrantes en la comisión donde se analizan los proyectos electorales. Por tratarse de una reforma electoral, explicó, la iniciativa requiere mayoría absoluta en el Senado: el Gobierno necesita 37 votos para avanzar.

El PRO defiende las PASO y cuestiona las listas colectoras

Goerling sostuvo que una reforma que define cómo se elige al presidente debe debatirse con seriedad y profundidad, y no de manera apresurada. Aseguró que el PRO estudiará la nueva propuesta, pero recordó que en las dos últimas reuniones partidarias, incluida una en la que participó Mauricio Macri, resolvieron mantener las PASO tal como están.

Sobre la posibilidad de sumar listas colectoras, el senador la calificó como “un disparate” y afirmó: “No me parece saludable para el sistema”. También consideró que la reforma incluye numerosos aspectos, aunque afirmó que la suspensión de las primarias es el objetivo central del Gobierno.

“Las reglas tienen que estar claras, no se pueden ir manoseando en base a la estrategia electoral del gobierno de turno. Si quieren modificar la ley hay que hacerlo con seridad y consenso porque se resiente el sistema”.

El legislador recordó que las PASO ya fueron suspendidas el año pasado, en el mismo año de la elección, y planteó que, si el debate se limita a ese punto, podría darse más adelante. En lo personal, concluyó que el sistema de primarias no debería modificarse, y menos cerca de una elección.