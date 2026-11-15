Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina destacó el mensaje de León XIV sobre los sectores más relegados y pidió abordar la situación social sin intenciones partidarias. También consideró auténtica la emoción de Javier Milei durante la despedida del Pontífice.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, destacó las declaraciones del papa León XIV sobre los sectores más relegados y pidió afrontar los temas sociales sin una intencionalidad partidaria. Además, consideró genuinas las lágrimas del presidente Javier Milei durante la despedida del Pontífice en el aeropuerto de Ezeiza.

“Los señalamientos sobre lo social los viví como una confirmación del camino emprendido por la Iglesia argentina, el eco de la doctrina social de la Iglesia se ha profundizado”, afirmó Colombo en una entrevista radial.

El pedido de Colombo sobre la situación social

El titular del Episcopado sostuvo que las cuestiones sociales no pertenecen a un partido y remarcó la importancia de tratarlas como parte de una responsabilidad colectiva.

“Lo social, lo comunitario. El bien de todos es de todos. Cuando lo hablamos no estamos haciendo campaña, estamos diciendo que es posible transformar la sociedad”.

En esa línea, exhortó a “afrontar los temas sociales despojándolos de una intencionalidad partidaria, sino como servicio al hombre y la comunidad”.

La visita del Papa como un oasis en medio de las tensiones

Colombo describió la visita de León XIV como “un oasis en el desierto, un espacio donde uno sacia la sed, descansa”. Según expresó, durante esos días muchas de las tensiones que atraviesan a los argentinos quedaron en segundo plano para escuchar y reflexionar sobre el mensaje del Pontífice.

“Un oasis no es un lugar para quedarse, es para seguir camino. Ahora volvemos al desierto cotidiano para avanzar y hacerlo más vivible”.

Sobre el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno nacional, señaló que la visita permitió “perder la distancia y animarnos a un diálogo posible”. También valoró la organización conjunta de las actividades y la colaboración entre distintos sectores.

Colombo consideró auténtica la emoción de Milei

El presidente de la Conferencia Episcopal planteó que algunas instituciones requieren una “renovación de dirigencia” y consideró necesaria una mayor apertura y capacidad para dialogar sobre los grandes temas de cada sector.

Consultado sobre la emoción del mandatario durante la despedida, Colombo afirmó: “Había una alegría muy intensa en todos, no creo que nadie haya fingido, ni las lágrimas son ficticias. Creo que son verdaderamente auténticas de emoción, de quienes participaron en distintos espacios, como la despedida que hizo el Presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado y conmovido”.

Milei se acercó el miércoles al mediodía al aeropuerto de Ezeiza para despedir al Papa, luego de la multitudinaria misa en Luján. En la transmisión oficial se vio al Presidente emocionado hasta las lágrimas durante la partida del Pontífice rumbo a Perú.