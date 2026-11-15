La pesquisa busca determinar si policías robaban droga secuestrada y la utilizaban para revenderla o fraguar procedimientos. Allanaron la casa del jefe de la unidad y secuestraron teléfonos de oficiales, que por ahora no están imputados.

Una investigación sobre la División de Microtráfico de Rosario puso bajo la lupa a jefes policiales y abrió una serie de interrogantes sobre el manejo de drogas secuestradas. La pesquisa busca establecer si existía un esquema para sustraer estupefacientes del depósito de la fuerza y destinarlos a la reventa o a la preparación de procedimientos ilegales.

El caso se activó a partir de un robo en una vivienda en el que participaron policías del área. Los investigadores también analizan posibles extorsiones a personas vinculadas con el narcomenudeo y una presunta recaudación ilegal que, según la hipótesis, podía llegar desde los efectivos de calle a sus superiores.

Allanamientos y teléfonos secuestrados en Rosario

Por pedido del fiscal José Luis Caterina y con conocimiento del fiscal regional Matías Merlo, se allanó la casa de Víctor Bompar, jefe de Microtráfico en Rosario. El funcionario no está sujeto a una causa judicial, según la información disponible sobre el operativo.

Además, se secuestraron los celulares de oficiales que ocupan puestos de conducción en la unidad para realizar peritajes sobre sus contenidos. Entre los mencionados figuran el subcomisario Roberto Ferrer, el subcomisario Mauricio Baez, el subjefe Gastón Angilante, el comisario José Luis Bustamante y el comisario supervisor Víctor Plouganou. La medida es preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones contra ellos.

Investigan faltantes de droga en un depósito policial

El 27 de octubre, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía allanó, por pedido de Caterina, el depósito de la sección Balística de la Policía de Investigaciones, ubicado en La Paz 450. Allí se almacenan sustancias incautadas durante allanamientos. En el lugar comenzó un inventario que habría detectado diferencias entre las cantidades registradas en los secuestros y las existencias halladas.

La investigación, iniciada en 2025, tomó impulso luego de que dos policías de Microtráfico quedaran en prisión preventiva por su participación en un robo domiciliario. A partir de los testimonios y otras medidas, los investigadores buscan determinar si había una cadena de aprietes a personas vinculadas al narcomenudeo para exigirles dinero a cambio de protección o impunidad.

Las hipótesis sobre el uso de la droga secuestrada

La pesquisa analiza tres posibles destinos para los estupefacientes sustraídos. Una hipótesis es que la droga de calidad apta para el consumo se revendiera. Otra apunta a que se utilizara para incriminar falsamente a personas mediante el armado de procedimientos. También se investiga si se plantaban sustancias a personas señaladas por hechos de violencia para justificar detenciones.

Un testigo describió una de las modalidades investigadas:

"Tenés un violento en un barrio, los vecinos lo señalan, pero como generar prueba es muy complicado se toma un atajo: le allanan la casa, le meten una bolsa de merca y lo sacan de circulación".

"Usaban esos restos de droga para hacer un positivo y pedirte guita: dame tanto o te planto esto".

Sobre otra variante, agregó:

La División de Microtráfico se ocupa de investigar el comercio urbano de drogas desde 2024, cuando la Legislatura de Santa Fe desfederalizó las causas de menor volumen y las transfirió a la Justicia provincial. En Rosario, la unidad es una de las que más detenciones produce: hace tres semanas, el ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta señaló en la Legislatura que había generado 1.200 detenidos desde su puesta en funcionamiento.

El robo que dio origen a la investigación

El episodio que impulsó las medidas actuales ocurrió en mayo del año pasado. Según la pesquisa, un efectivo de Microtráfico supo que un hombre con antecedentes por drogas pagaba a otra sección policial para obtener protección. Luego, un grupo fue a su casa para exigirle que extendiera esos beneficios.

Tres personas vestidas con ropa policial ingresaron con un acta de allanamiento falsificada, maniataron a la víctima con precintos, la amordazaron con cinta de embalar y se llevaron más de cuatro millones de pesos. El hombre denunció el hecho y aportó detalles que permitieron al fiscal Caterina avanzar con la identificación de los sospechosos.

El año pasado fueron imputados Romina Galbán y Jonathan Rothar. Luego, la investigación estableció que también habrían participado otros dos policías: Leandro Exequiel Blasetti y otro identificado en la información disponible como José Esteban D. La pesquisa continúa para determinar las responsabilidades y el alcance de las presuntas maniobras dentro de la unidad.

Antecedentes recientes en la División de Microtráfico

La conducción del área ya había atravesado otras crisis en los últimos meses. A fines de agosto fueron detenidos el jefe y el subjefe de la delegación de Venado Tuerto, Danilo Grossi y Brian Duclo, en el marco de una investigación encabezada por dos fiscales.