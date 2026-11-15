La fundadora de Los Piletones dijo que ya no habla con Mauricio Macri y que el expresidente dejó de visitar el comedor, aunque continúa donando su pensión. También cuestionó al Gobierno de Javier Milei y a la Ciudad por no invitarla a la misa del papa León XIV en Palermo.

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, afirmó que su vínculo con el expresidente Mauricio Macri está interrumpido y cuestionó que no la hayan invitado a la misa que el papa León XIV celebró en Palermo. La referente social también apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y la Ciudad de Buenos Aires por su ausencia en la ceremonia.

“Me hubiese encantado estar. La próxima vez ya no voy a estar, no lo voy a ver nunca más. Ni siquiera me llamaron. Nada, nada, nada”, dijo Barrientos. Y agregó: “No me invitaron a ver la misa del papa”.

La misa del papa León XIV en Palermo

Barrientos contó que se enteró del evento por televisión y que, aunque no pudo asistir, pidió por el pontífice. “No sé por qué no me invitaron. No sé. Había más invitados especiales, seguramente. Es lo de menos. Lo vi por televisión. Le prendí una vela a Dios para que le vaya bien al papa con esta visita que ha hecho al país”, expresó.

La fundadora de Los Piletones también manifestó cuánto le hubiera gustado participar de la ceremonia. “Me hubiese gustado estar en la carpa. Me hubiese gustado. Ese sería como, no sé, un sueño cumplido de haber visto al papa. Yo soy tan creyente en Dios”, señaló.

Qué dijo Margarita Barrientos sobre Mauricio Macri

Al referirse a su relación con el expresidente, Barrientos aseguró que ya no mantienen contacto y que Macri dejó de acercarse al comedor. “No hablo más con Macri. Nunca más visitó Los Piletones. No tengo la menor idea de por qué. No sé por qué. Me gustaría que viniera cualquier persona a ayudarnos, a decirnos que aquí estamos, que vamos a seguir”, afirmó.

Pese a la distancia, indicó que Macri continúa donando todos los meses su pensión a Los Piletones para la compra de alimentos.

Los Piletones asiste a más de 10 mil personas por día

Barrientos sostuvo que el comedor, ubicado en Villa Soldati, sigue funcionando con normalidad y brinda asistencia alimentaria, ropa y calzado. “Los Piletones siguen funcionando como siempre. Damos alimentos, ayudamos a la gente, damos calzado, vestimos. Ayudamos a que puedan pasar el fin de semana dando mercadería para que cocinen”, explicó.

Además, advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes concurren a los comedores y aseguró que en Los Piletones comen más de 10 mil personas por día. “Ahora estoy en Santiago del Estero, donde está faltando el alimento. La verdad es que nos está siendo muy difícil. Acá come muchísima gente”, afirmó.

Sobre la situación económica, señaló: “No es buena (la situación económica), porque realmente seguimos dando de comer. Si fuera buena, la gente no estaría haciendo cola para recibir un plato de comida. Se ha incrementado la cantidad de gente, porque no pueden trabajar con un carro. Antes salían, vendían. Almorzaban o cenaban en sus casas. Y ahora vienen y tienen desayuno, merienda, almuerzo y cena”.