Diego Santilli busca reunir los votos en el Senado para suspender las PASO antes de fin de año. Los gobernadores dialoguistas reclaman recursos y garantías electorales, mientras crece la apuesta por desdoblar los comicios provinciales.

El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar la reforma política y suspender las PASO antes de fin de año. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentará cerrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas, en particular con los radicales, para reunir los votos necesarios para la media sanción en el Senado.

Sin embargo, el entendimiento todavía aparece rodeado de incertidumbre. Los mandatarios necesitan recursos y garantías electorales que les permitan sostener su poder en las provincias y renovar sus bancas nacionales. Como resguardo, varios preparan un desdoblamiento de los comicios provinciales. Esta semana, el neuquino Rolando Figueroa convocó a elecciones para febrero, con la intención de separar al máximo la disputa local de la nacional.

El Gobierno busca votos para suspender las PASO

Santilli sostiene que el oficialismo cuenta con los apoyos necesarios. La Libertad Avanza convocó para el martes a la comisión de Asuntos Constitucionales, con la expectativa de obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto la semana siguiente. Pero dentro de la mesa política oficialista hay diferencias: mientras el jefe de Gabinete, en contacto con los gobernadores, afirma que están los votos, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, transmite sus dudas sobre el número.

Con los plazos ajustados, el Ejecutivo resolvió avanzar. En el oficialismo consideran que sus aliados habituales demoran las definiciones para mejorar su posición en la negociación, pero confían en que finalmente acompañarán la iniciativa. El martes será una primera prueba para esa apuesta, en un contexto en el que las encuestas muestran una nueva caída de Javier Milei en la consideración pública.

Los gobernadores radicales y sus reclamos electorales

En el Senado, la postura de los cinco gobernadores radicales es clave para preservar la cohesión de un bloque de diez senadores. Se trata de Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; y Carlos Sadir, de Jujuy. El mes pasado viajaron a Francia con el Presidente y, en general, suelen respaldar los proyectos del Ejecutivo.

Casi todos ya se pronunciaron a favor de suspender las primarias. Sadir afirmó que mantenerlas “le daría más herramientas a la oposición”. Pullaro, en tanto, sostuvo que las PASO son necesarias en Santa Fe, aunque no a nivel nacional. Pese a esas señales, cada mandatario tiene una agenda propia de reclamos y todos comparten una preocupación: alcanzar un acuerdo electoral en sus distritos que contribuya a garantizar su continuidad y la renovación de sus actuales legisladores nacionales.

Colectoras y negociaciones con los aliados

Las conversaciones difícilmente terminen con un acuerdo firmado, por lo que dar el visto bueno podría exigir confianza en un Gobierno al que los gobernadores atribuyen incumplimientos de compromisos. Dentro del oficialismo tampoco hay una postura unificada: Martín y Lule Menem se resisten a ceder espacios que consideran necesarios para consolidar a La Libertad Avanza como una fuerza nacional. En Mendoza, Cornejo reclama que se retire la candidatura del diputado Luis Petri, a quien las encuestas ubican como favorito para sucederlo en la gobernación.

En cuanto a las bancas nacionales, el Gobierno volvió a plantear la posibilidad de habilitar colectoras para las fórmulas presidenciales. La propuesta permitiría que las listas de candidatos a diputados y senadores de fuerzas aliadas acompañen la candidatura presidencial de Milei. No obstante, no está claro cómo se aplicaría con la Boleta Única de Papel, que ya permite elegir una fórmula presidencial y, por separado, una lista legislativa de otro partido.

La iniciativa también genera una contradicción política: el macrismo y el radicalismo fueron críticos de las colectoras y de la ley de lemas, un mecanismo diferente, cuando se utilizaron en provincias gobernadas por el peronismo. Incluso llegaron a calificarlos de antidemocráticos, por lo que el planteo del oficialismo tiene pocas posibilidades de avanzar.

El PRO y el calendario de elecciones provinciales

Las negociaciones con el PRO, el aliado más cercano del Gobierno, tampoco registran avances. Tras varias reuniones, Mauricio Macri resumió el estado de las conversaciones con una palabra: “nada”. El partido reclama un acuerdo que le permita conservar el gobierno porteño, que ocupa desde hace dos décadas, pero La Libertad Avanza todavía no acepta esa condición. En el PRO sostienen que no tienen apuro y que el paso del tiempo los favorece.

El espacio cuenta con apenas tres senadores, aunque su apoyo resulta indispensable en Diputados. El jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, de estrecha relación con Santilli, insiste en que el PRO está a favor de mantener las PASO. Aun así, se estima que la disputa entre dirigentes con largos años de vínculo podría terminar en un acuerdo.

Mientras se aproximan las definiciones electorales, los gobernadores buscan separar la discusión local de la nacional. Once provincias ya adelantaron que votarán en una fecha distinta de la elección nacional, y se espera que el total llegue a unas veinte. El último anuncio fue el de Figueroa, cuyo llamado para el 14 de febrero podría abrir el calendario electoral.

La convocatoria neuquina aceleró los plazos: el cierre para presentar candidaturas será el 11 de diciembre y dejó al Gobierno sin una decisión definida sobre su estrategia. La senadora Nadia Márquez, mencionada como posible reemplazante de Bullrich al frente del bloque, sería una candidata posible, aunque el artículo señala que estaría invalidada por la ley local de Ficha Limpia.