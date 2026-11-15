Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

COC Global, la empresa de Leonardo Scatturice, organizará el partido entre River Plate e Inter Miami. El empresario mantiene vínculos con dirigentes del club y la llegada de Lionel Messi aparece como el principal atractivo.

River Plate e Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, se enfrentarán en el Monumental en un partido organizado por COC Global, la firma de Leonardo Scatturice. El empresario mantiene vínculos estrechos con dirigentes del club de Núñez.

River anunció que el encuentro reunirá a figuras destacadas del fútbol y celebrará la proyección internacional de ambas instituciones.

Organizado por COC Global, el encuentro contará con la presencia de algunas de las principales figuras del fútbol mundial (...) y será una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones.

Scatturice y sus vínculos con River Plate

COC Global es la empresa de Scatturice que controla FlyBondi, compañía que ingresó en concurso preventivo de acreedores después de ser adquirida por el empresario. La aerolínea había afrontado meses de dificultades operativas, con pasajeros varados.

Manu Vidal, responsable del área educativa de River, habría sido clave para que OPC Tech, otra firma vinculada a Scatturice, obtuviera un contrato de 80 millones de dólares para la conectividad de escuelas argentinas. Además, el dirigente habría impulsado el nombramiento de funcionarios recomendados por el empresario en ARCA y la Aduana.

El vínculo con De Paul y la expectativa por Messi

Scatturice también es dueño de OCA y tiene una empresa de aviación privada, Surjet. Esa compañía trasladó a Rodrigo De Paul a un concierto de Tini en Lima, Perú, poco antes de un Mundial. Imágenes difundidas del evento mostraron al campeón del mundo bailando cerca del empresario. De Paul juega en Inter Miami y es uno de los amigos más cercanos de Messi.

La principal atracción del partido sería el regreso de Lionel Messi al Monumental, luego de su despedida de la selección. En ese estadio, el capitán argentino acumula un invicto de 29 partidos con la camiseta nacional, con 23 triunfos y seis empates. En la Bombonera disputó seis encuentros: empató dos y perdió uno.

El partido también impacta en la interna del fútbol

El encuentro podría darle impulso a Stefano Di Carlo, presidente de River, en la disputa que mantiene con el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. La iniciativa llega en un momento futbolístico complicado para el club de Núñez.

Ese presente contrasta con el de Boca, que apunta a conquistar cinco títulos antes de finalizar 2026.