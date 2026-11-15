En un encuentro con empresarios en la UCA, el Papa cuestionó la absolutización del beneficio y reclamó que el éxito financiero se mida según el bien común. Su mensaje recuperó la idea de las estructuras de pecado y tuvo un marcado alcance político.

Los principales empresarios de la Argentina escucharon en el Campus Papa Francisco de la UCA, en Puerto Madero, un mensaje crítico sobre el papel de las compañías y el destino de sus ganancias. León XIV sostuvo: “La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.

Entre los presentes estaban Nicolás Pino, José Antonio Aranda, Daniel Novegil, Fernán Saguier, Daniel Hadad, Adelmo Gabbi, Martín Cabrales, Gustavo Weiss, Cristóbal López, Gustavo Scaglione y Raúl Olmos. La expresión “estructura de pecado” tiene una historia ligada a la Teología de la Liberación y remite a una mirada que relaciona la pobreza con las formas de organización de la política, la sociedad y la economía.

Qué significa la idea de estructuras de pecado

El concepto fue desarrollado en la década de 1970 por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, referente de la opción por los pobres e inspiración para Robert Prevost durante sus años en el norte de Perú. Gutiérrez cuestionó la idea del pecado como un acto exclusivamente individual: planteó que combatir la pobreza también exige atender las estructuras que perpetúan el empobrecimiento de las mayorías y favorecen a las élites que concentran el poder.

Aunque mantuvo profundas diferencias con la Teología de la Liberación, Juan Pablo II incorporó la noción de “estructuras de pecado” a sus encíclicas durante la década de 1980 y contribuyó a popularizarla. Jorge Bergoglio, por su parte, defendía la Teología del Pueblo promovida por el jesuita Juan Carlos Scannone y el filósofo uruguayo Alberto Methol Ferré, pero reconoció la tarea de Gutiérrez desde su llegada al Vaticano.

Bergoglio recibió al teólogo peruano en septiembre de 2013 y luego le agradeció “a la Iglesia y a la humanidad, a través de tu servicio teológico y de tu amor preferencial por los pobres y los descartados de la sociedad”. Para Gutiérrez, fallecido en 2024, comprender la dimensión estructural del pecado implicaba reconocer que los poderosos podían ser responsables del sufrimiento de los pobres aun sin ejercer violencia directa. También consideraba pecado social la indiferencia y la tolerancia frente a esas estructuras.

El llamado de León XIV al empresariado

En un contexto de expansión de las grandes compañías tecnológicas y del capitalismo de plataformas, las diferencias filosóficas entre Francisco y León XIV aparecen en un segundo plano frente a la preocupación de la Iglesia por las formas de capitalismo que pueden volver invivible la vida social. Es posible que ambos hayan abordado esas tensiones en sus reuniones privadas en el Palacio Apostólico, entre 2023 y 2025, cuando Bergoglio preparaba a Prevost como su sucesor.

En el encuentro de la UCA, organizado por el titular de la Pastoral Social, Dante Braida, el Papa convocó a los empresarios a contrarrestar la lógica tecnocrática con una orientación ética. En particular, pidió priorizar la sostenibilidad ambiental y la dignidad laboral, y planteó que el éxito financiero debe evaluarse desde el bien común. Ese enfoque contrasta con el mensaje económico de Javier Milei, que, según el planteo expuesto, no garantiza un esquema viable.

La visita papal y su impacto político

La gira de León XIV por Sudamérica movilizó a millones de personas. En la Argentina, las multitudes que salieron a recibirlo reflejaron la vigencia de la fe y la búsqueda de esperanza. La visita coincidió con un escenario adverso para Milei, marcado por el triunfo de Lula, la derrota de Donald Trump, la cárcel para Santiago Peña y la suspensión del viaje de JD Vance, anunciado 40 días antes como parte del respaldo del Gobierno de Estados Unidos al presidente argentino.

La encuesta más reciente de la consultora Tendencias ubicó en 63,7 por ciento la proporción de personas que evalúa negativamente la gestión libertaria. Entre los motivos señalados aparecen las dificultades económicas: el 40,1 por ciento de los consultados no llega a fin de mes y el 21,1 por ciento debe recortar gastos para conseguirlo.

El significado de la visita papal trascendió lo religioso y lo espiritual, aunque no se tradujera necesariamente en una expresión partidaria. En la UCA, en Córdoba, en el cottolengo Don Orione y en la cárcel de Devoto, sus palabras y gestos tuvieron repercusión.

Empresarios y referentes en la agenda del Papa

En paralelo, hubo figuras que buscaron acercarse a distintos espacios. José Luis Manzano, socio de Javier Negre en La Derecha Diario y vinculado a la Fundación Faro, apareció en Lima al finalizar la vigilia de oración para jóvenes y universitarios que León XIV encabezó en el Estadio Nacional.

En el Palacio Fernández Anchorena, sede de la nunciatura sobre la avenida Alvear, el representante de la Santa Sede, el estadounidense Michael Banach, recibió a Peter Lamelas y a empresarios como Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Daniel Funes de Rioja, Luis Galli y Alejandro Roemmers. También participó Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y fervoroso creyente.

Montoto mantuvo históricamente afinidad con el grupo de seguidores argentinos del cardenal Angelo Sodano enfrentado a Bergoglio, entre ellos Leonardo Sandri, Esteban “Cacho” Caselli y monseñor Emilio Ogñénovich. Además, tuvo vínculo con el nuncio Adriano Bernardini, quien solía describir a Bergoglio ante funcionarios de Cristina como un “hombre enfermo de poder”.