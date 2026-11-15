Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente encabezó la apertura de una muestra sobre Manuel Belgrano en el museo Casa Rosada y lo presentó como un precursor de las ideas liberales. Además, comparó sus planteos económicos con las medidas de desregulación de su gestión y confirmó que buscará la reelección.

El presidente Javier Milei encabezó la apertura de una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el museo Casa Rosada. Durante su discurso, describió al creador de la bandera como un precursor de las ideas liberales y vinculó su pensamiento económico con las propuestas de desregulación que impulsa su gobierno.

"Belgrano fue el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras", afirmó el mandatario. Según su interpretación, el prócer "entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio".

Milei presentó a Belgrano como precursor del libre comercio

El Presidente sostuvo que la muestra recupera al "hombre que, mucho antes de 1810, ya combatía el mercantilismo, el monopolio y la arbitrariedad de los precios fijados por el poder". También destacó al "intelectual que entendió que sin comercio libre, sin propiedades y sin competencia este país sería miserable y desgraciado".

Milei trazó un paralelo entre las ideas librecambistas de Belgrano, vigentes a comienzos del siglo XIX, y las medidas económicas de su gestión. Entre ellas mencionó la eliminación de las leyes de Alquileres y de Glaciares, además del denominado Barril Criollo.

El Presidente habló de reelección y de nuevos acuerdos comerciales

"Vamos, que somos un laboratorio hermoso en términos de resultados magníficos. Digo, si tuviera que proponer un programa, diría: 'Hagamos Belgrano', eso nos va a hacer grandes nuevamente", expresó ante los presentes.

El mandatario afirmó que Argentina comercia actualmente con el 30 por ciento de los países y planteó que espera ampliar los vínculos comerciales al 90 por ciento del planeta para 2031. Luego agregó: "Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección".

También anticipó que su gobierno continuará con la reducción de impuestos y proyectó que, si se cumple el escenario base, devolverá a los argentinos 500.000 millones de dólares durante todo el período. "Es decir, lo que tenemos de deuda", señaló.

Quiénes participaron de la apertura de la muestra

Antes del discurso de Milei habló el senador bonaerense de La Libertad Avanza Diego Valenzuela. También asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Cultura, Leandro Cifelli, entre otros funcionarios.