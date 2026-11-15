El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, pidió priorizar el debate sobre los temas sociales y comunitarios, y sostuvo que esa conversación no debe confundirse con una actividad de campaña.
"Hablémoslo, y cuando lo hablamos no estamos haciendo campaña, estamos diciendo 'es posible transformar la sociedad'. Esa posibilidad, de afrontar los temas sociales despojándolos de en este caso, cuando lo dice la iglesia, de ninguna intencionalidad partidaria".
El referente de la Iglesia planteó que es necesario hablar sobre "lo social, lo comunitario, el bien de todos" y abordar esas cuestiones sin intencionalidad partidaria.
Colombo destacó el diálogo tras la visita de León XIV
En la misma conversación, Colombo consideró que los días de la visita de León XIV a la Argentina fueron una oportunidad para que distintos sectores pudieran conocerse y acercarse. También señaló que se abrió la posibilidad de establecer un diálogo con el Gobierno.
"Han sido la posibilidad de conocernos, de tratarnos" y de "perder esa distancia y animarnos a un diálogo posible" con el Gobierno.
Colombo agregó que la interacción en una organización que calificó como exitosa y la sinergia positiva que se generó pueden servir como ejemplo de lo que es posible alcanzar mediante el trabajo conjunto.
"Creo que el hecho de poder interactuar en una organización que fue tan exitosa y haberlo hecho en una sinergia positiva marca como un ícono de lo que puede ser la vida cuando todos trabajamos juntos".