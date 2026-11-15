Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina llamó a debatir sobre lo social, lo comunitario y el bien común sin intencionalidad partidaria. También destacó que la visita de León XIV abrió una posibilidad de diálogo con el Gobierno.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, pidió priorizar el debate sobre los temas sociales y comunitarios, y sostuvo que esa conversación no debe confundirse con una actividad de campaña.

"Hablémoslo, y cuando lo hablamos no estamos haciendo campaña, estamos diciendo 'es posible transformar la sociedad'. Esa posibilidad, de afrontar los temas sociales despojándolos de en este caso, cuando lo dice la iglesia, de ninguna intencionalidad partidaria".

El referente de la Iglesia planteó que es necesario hablar sobre "lo social, lo comunitario, el bien de todos" y abordar esas cuestiones sin intencionalidad partidaria.

Colombo destacó el diálogo tras la visita de León XIV

En la misma conversación, Colombo consideró que los días de la visita de León XIV a la Argentina fueron una oportunidad para que distintos sectores pudieran conocerse y acercarse. También señaló que se abrió la posibilidad de establecer un diálogo con el Gobierno.

"Han sido la posibilidad de conocernos, de tratarnos" y de "perder esa distancia y animarnos a un diálogo posible" con el Gobierno.

Colombo agregó que la interacción en una organización que calificó como exitosa y la sinergia positiva que se generó pueden servir como ejemplo de lo que es posible alcanzar mediante el trabajo conjunto.