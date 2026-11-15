El artículo cuestiona los resultados del Gobierno en materia de precios y su promesa de enfrentar a la casta. Cifras sobre salarios, jubilaciones y gasto público describen el impacto del ajuste, mientras la inflación vuelve a acelerarse.

La inflación y la promesa de desplazar a la casta fueron dos ejes centrales del vínculo de Javier Milei con la sociedad. El artículo sostiene que, tres años después, ambos compromisos están lejos de cumplirse: proyecta que la suba de precios de 2026 superará la del año anterior y afirma que no hay señales de una mejora antes de las elecciones.

El análisis vincula el malestar social con la caída del empleo, el cierre de empresas y el deterioro de los ingresos. También cuestiona la metodología y la credibilidad de las estadísticas oficiales del INDEC, y plantea que la pérdida del poder adquisitivo alcanza a distintos sectores y grupos sociales.

Inflación y costo de vida: los datos de octubre

Según el dato del INDEC citado en el artículo, el Índice de Precios al Consumidor de octubre fue del 2,2 por ciento, por encima de las proyecciones de las consultoras. La inflación anual, de acuerdo con esa estimación, terminaría más cerca del 35 por ciento que del 30. El texto considera que el resultado representa un fracaso para el Gobierno y cuestiona que la inflación pueda explicarse únicamente como un fenómeno monetario.

El impacto fue mayor en algunos gastos esenciales. La canasta alimentaria aumentó 3,1 por ciento y la canasta básica total, 3,5 por ciento. A su vez, el rubro de vivienda, agua, electricidad y combustible subió 4,2 por ciento en un mes. En lo que va del año, ese componente acumuló un alza del 41,3 por ciento, frente al 26,3 por ciento del IPC general, según las cifras mencionadas en el artículo.

El texto advierte que la diferencia entre esos aumentos puede incidir en la medición de la pobreza, ya que la línea utilizada para calcularla se basa en el índice de precios. También señala que las estimaciones sobre la Encuesta Permanente de Hogares muestran un incremento marcado de la pobreza en los últimos meses.

El ajuste de Milei y la pérdida de ingresos

Un estudio de CIFRA citado en el artículo indica que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario promedio de los trabajadores registrados perdió 9 por ciento de poder adquisitivo. Entre los empleados públicos de todos los niveles, la caída superó el 18 por ciento, mientras que los trabajadores de la administración pública nacional perdieron 36 por ciento de sus ingresos.

Las jubilaciones también resignaron casi una quinta parte de su poder adquisitivo desde el inicio del Gobierno. El impacto, sostiene el artículo, es mayor para quienes reciben haberes bajos y un bono que permanece congelado en 70 mil pesos.

Otro informe, elaborado por CEPA a partir de datos de ejecución presupuestaria, calculó una contracción real del 31 por ciento en el gasto de la Administración Pública Nacional desde el comienzo de la gestión. El artículo enumera programas y áreas eliminados, entre ellos economía social, apoyo al plan de primera infancia, Conectar Igualdad, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

También consigna fuertes recortes en otras partidas: 97 por ciento en infraestructura educativa y asistencia a municipios, 92 por ciento en formación docente, 90 por ciento en promoción científica y 85 por ciento en becas estudiantiles.

Las explicaciones oficiales ante la aceleración de precios

El artículo plantea que, tras el ajuste, el desempeño de la inflación resulta difícil de justificar y cuestiona los cambios en las explicaciones oficiales. En ese marco, menciona un relevamiento del economista y politólogo Nicolás Dvoskin, quien recopiló argumentos y cambios discursivos del Presidente, sus voceros y el equipo económico desde diciembre de 2024, cuando, según el texto, se interrumpió la desaceleración posterior a la megadevaluación de comienzos de la gestión.

En diciembre de 2024, la inflación fue del 2,7 por ciento, tres décimas más que el mes anterior. El Gobierno atribuyó entonces el aumento a factores estacionales y destacó que la media móvil trimestral interanual era la más baja desde 2018. En febrero de 2025, cuando el índice subió 0,2 puntos respecto de enero, Milei lo vinculó con el aumento de la carne. El artículo indica que, al mes siguiente, la inflación llegó al 3,7 por ciento, pero el fragmento disponible no detalla la explicación oficial para ese dato.

La promesa de que el ajuste recaería sobre la casta

Durante la campaña, la propuesta de Milei unió la reducción de la inflación con el ajuste sobre la casta. El artículo sostiene que el Gobierno deberá dar explicaciones sobre ese compromiso de cara a una eventual campaña por la reelección, mientras la población afronta años de ajuste y observa el enriquecimiento de funcionarios y empresarios cercanos al poder, además de beneficios para actores extranjeros vinculados con la enajenación de recursos y territorios.

En paralelo, el texto cuestiona decisiones judiciales y del Ministerio Público en causas de corrupción que involucran al Presidente, funcionarios y personas de su entorno. A su juicio, esos fallos facilitaron la impunidad y sus fundamentos carecieron de sustento legal o constitucional. También advierte que la protección obtenida en los tribunales no equivale a legitimidad popular y podría durar solo mientras se mantenga el poder político. La conclusión del análisis es que el malestar social puede imponerse sobre el relato oficial.