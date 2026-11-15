Tras la visita de cuatro días del Papa, el Gobierno enfrenta reclamos internos para revisar el rumbo. La inflación, la caída del empleo y las dudas sobre la recuperación económica aumentan la presión sobre Javier Milei.

La visita de León XIV alteró los planes de la Casa Rosada y reavivó los reclamos para que Javier Milei introduzca cambios en el Gobierno. Antes de la llegada del Papa, funcionarios buscaron conocer por medio de los obispos qué podía decir en sus homilías, pero no obtuvieron respuestas.

Durante los cuatro días de estadía, el Presidente mantuvo un perfil bajo mientras la figura de Robert Prevost concentraba la atención pública. Multitudes se acercaron para escucharlo, saludarlo o verlo pasar en el papamóvil. La convocatoria, en particular la de jóvenes de entre 15 y 35 años en Palermo, creció a medida que el Pontífice avanzó en su agenda.

La visita de León XIV y la reacción de Milei

El Papa se despidió del mandatario el miércoles a las 14.05, en las escalinatas del Airbus A330-200. Milei respiró hondo y lloró; luego, según relató a sus ministros por chat, también se emocionó junto a su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno.

“Soy un hombre muy espiritual. No pude contener el llanto”, les dijo Milei a sus ministros.

La inquietud presidencial no se limitaba a lo espiritual. En el Gobierno temían que las homilías fueran más duras y que derivaran en protestas o cánticos contra el líder de La Libertad Avanza. Aunque León XIV pidió diálogo y consenso, reclamó que la economía esté al servicio de los más débiles y llamó a cuidar la palabra pública, no se produjeron las escenas que algunos funcionarios habían anticipado.

Reclamos internos y continuidad del rumbo económico

El fervor que despertó el Pontífice eclipsó a buena parte del Gabinete. Algunos funcionarios consideraron que el operativo de seguridad y la respuesta social podían convertirse en una oportunidad política. Sin embargo, un integrante del equipo de Gobierno con vínculos con la Iglesia pidió prudencia y planteó que la visita podía abrir un período de reflexión y cambios en la cúpula del poder.

Los pedidos de revisión del rumbo, según el texto, ganaron fuerza ante la incertidumbre económica y el estilo de conducción presidencial. Después de la despedida del Papa, Milei permaneció en la Residencia de Olivos. Quienes lo vieron lo describieron tranquilo, aunque poco dispuesto a realizar modificaciones profundas.

El Presidente sigue confiando en una reactivación económica y responde a las dudas con cifras y proyecciones optimistas. En privado, algunos de sus confidentes escucharon que esperaba que el repunte fuera más sencillo. También mantiene la atención en la política internacional: minimiza las derrotas de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos y el triunfo de Lula da Silva en Brasil, y sigue de cerca los cambios en Israel.

Inflación, salarios y empleo, los datos que presionan al Gobierno

En la conversación privada que mantuvo con León XIV en la Casa Rosada, Milei le anticipó que presentará La moral como política de Estado, una obra de 11 tomos sobre sus primeros 30 meses de gestión. El libro también servirá para sostener su proyección de crecimiento económico si obtiene la reelección en 2027. El mandatario cree que puede ganar en primera vuelta, pese a las dudas de integrantes de su equipo y de encuestas que manejan sus asesores.

Los indicadores recientes, sin embargo, muestran dificultades. Tras el crecimiento del año pasado, que el Gobierno consideró un piso, la actividad registró dos trimestres consecutivos de retracción. Además, la inflación se alejó de la promesa oficial de una fuerte desaceleración y del anuncio de que comenzaría con cero en agosto pasado.

Un día después de la despedida papal, el Indec informó que los precios subieron 2,2 por ciento en octubre, el mayor incremento desde abril. En lo que va del año, la inflación acumuló un 26,3 por ciento. En septiembre, los salarios privados aumentaron 1,9 por ciento y los públicos, 1,8 por ciento. Aunque esas cifras igualaron las subas de precios de ese mes, frente al mismo período de 2025 los ingresos registraron una caída real del 2,9 por ciento.

También se conocieron cifras negativas sobre el entramado productivo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó que en agosto hubo 139 empleadores menos. Desde noviembre de 2023, la cantidad de empleadores se redujo en 32.429: pasó de 512.357 a 479.928.

Crece la discusión sobre el modelo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo una semana más distendida durante la visita del Papa. En su equipo, no obstante, advierten que aumentan las voces internas que piden retoques al modelo económico. El reclamo, de acuerdo con la información disponible, no proviene de una sola persona.