Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 5 min de lectura

La secretaria general de la Presidencia convocó a un encuentro en la Casa Rosada, mientras Patricia Bullrich aún no confirmó su asistencia. En paralelo, Mauricio Macri retomó la propuesta de un acuerdo partidario y varios gobernadores analizan adelantar las elecciones.

Karina Milei volverá a encabezar este martes una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La asistencia de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores, todavía no está confirmada, en medio de una tensión interna que se profundizó desde la suspensión del último encuentro, previsto para el 3 de noviembre.

En el entorno de la exministra señalaron que tiene un compromiso personal y que deberá llegar temprano al Senado por una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales sobre las PASO. También afirmaron que Bullrich aseguró a sus íntimos que pasará un rato por el encuentro.

Sus diferencias con el Presidente tuvieron repercusión internacional durante el fin de semana. Cerca de la senadora sostienen que las versiones sobre una posible ruptura con el Gobierno no prosperaron y remarcan que los hermanos Milei no pueden prescindir de ella ni de sus diputados, al menos por ahora.

Tensión entre Bullrich y el Gobierno por las PASO

Una ruptura con la exministra podría alejar al oficialismo de una parte del electorado al que ella busca representar. Javier Milei mantiene su convicción de que puede ganar en primera vuelta, aunque en sus mensajes también aparecen referencias indirectas a Bullrich. Cerca de la senadora aseguran: "Ella no va a romper, pero no va a dejar de expresar sus disidencias".

Pese a las diferencias internas y a una economía que todavía no muestra señales de recuperación, Diego Santilli y Martín Menem consideran que cuentan con los votos para suspender las elecciones primarias. En el oficialismo, la iniciativa sigue formando parte de las conversaciones políticas.

En ese escenario, el Gobierno recibió señales de acercamiento de Mauricio Macri, el único expresidente invitado al Palacio Libertad para escuchar al Papa. Sus representantes ante la Casa Rosada retomaron una propuesta que Santilli ya había considerado: firmar un acuerdo entre los presidentes de los partidos, en una fórmula comparable con un Pacto de Mayo.

Macri y Karina Milei, ante una posible negociación partidaria

El entendimiento podría incluir garantías políticas y el regreso de las antiguas colectoras, ahora bajo la denominación de adhesiones. La firma quedaría en manos de los titulares de los partidos, en este caso Karina Milei y Macri. "Hay avances", señalaron cerca del expresidente.

La negociación, sin embargo, tuvo idas y vueltas. Hace dos semanas, Macri había dicho públicamente que no se registraban avances en la mesa integrada por los Menem, Santilli, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Además, dentro de dos semanas presentará un documental sobre las marchas del "sí se puede" de 2019, que no alcanzaron para llevarlo al balotaje.

El jefe de Gabinete también había explorado un acuerdo similar con gobernadores de la UCR, pero esa posibilidad no prosperó. De todos modos, la Casa Rosada recompuso hace tiempo el vínculo con el correntino Juan Pablo Valdés y con su hermano y antecesor, Gustavo.

Neuquén y Río Negro analizan adelantar las elecciones

En la mesa política hay sectores que buscan bajar la confrontación en Neuquén. Los Menem, con el respaldo de Karina Milei, venían promoviendo a Nadia Márquez como candidata frente al gobernador Rolando Figueroa. El mandatario provincial se adelantó y fijó los comicios para el Día de los Enamorados, fecha que coincide con el aniversario del lanzamiento de la criptomoneda $Libra.

En 2025, Santiago Caputo recomendaba no competir contra Figueroa, a quien asesoraban sus exsocios, porque anticipaba una derrota amplia. Finalmente, los libertarios ganaron, aunque ahora se trata de una elección ejecutiva previa a un año electoral. Tras versiones sobre una posible baja de Márquez para evitar que una derrota inaugure el calendario electoral, desde la presidencia de Diputados relativizaron esos trascendidos: "No hay nada dicho".

En Río Negro, Alberto Weretilneck está cerca de definir una fecha electoral para marzo, con la intención de evitar el desafío del macrista Aníbal Tortoriello y posiblemente de La Libertad Avanza. En Chubut, Ignacio Torres podría convocar a elecciones para el mismo día o, con más probabilidades, para abril.

La Libertad Avanza mueve sus fichas en las provincias

La semana pasada, Karina Milei y Martín Menem respaldaron a Márquez y a la salteña Emilia Orozco, quien pretende suceder a Gustavo Sáenz. Una eventual candidatura del gobernador a una nueva reelección podría quedar trabada en la Corte, al igual que la del tucumano Osvaldo Jaldo.

Los gobernadores del Norte intentaron sumar a la negociación por las primarias las vacantes de la Corte Suprema. En el Senado volvió a circular, de manera reservada, el nombre del juez Ariel Lijo, cuyo pliego no llegó a votarse después de que Milei lo designara por decreto en comisión.

Lijo estuvo presente el domingo durante los discursos del Papa y del Presidente y conversó con varios asistentes mientras el auditorio se vaciaba. En uno de los despachos de la Casa Rosada, sin embargo, expresaron dudas sobre la iniciativa: "No lo veo".

Vacantes judiciales y reclamos de los gobernadores

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el asesor Santiago Caputo también intercambiaron gestos afectuosos con mandatarios provinciales. La ministra Sandra Pettovello recibió a gobernadores en las escalinatas y se fotografió con ellos.

Mahiques avanza con la designación de jueces federales en San Juan y Corrientes, mientras busca cubrir vacantes en Córdoba y Santa Fe. En Córdoba, un acuerdo parece difícil: el oficialismo impulsa a Gabriel Bornoroni para la gobernación, en detrimento del actual mandatario, Martín Llaryora.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro busca evitar una división de votos con Romina Diez, diputada a quien Martín Menem promueve en privado para la vicepresidencia. Antes de la intervención del Papa, los gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, mantuvieron una conversación extensa sobre las dificultades económicas y el escenario político.

Durante ese intercambio, uno de los participantes sostuvo: "Dejaron pasar el momento en el que podían juntar los dos tercios sin el kirchnerismo para nombrar jueces de la Corte. Pero si los juntás, lo tenés que hacer, no importa el momento".