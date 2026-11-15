Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Los vehículos fueron encontrados abandonados en un campo de Báez, cerca de la ruta provincial 53. El operativo se realizó en una investigación por lavado de activos y narcotráfico que tiene 12 imputados.

La Justicia secuestró tres camiones abandonados en un campo vinculado a empresas de Lázaro Báez, en el paraje Kiri Kraike, sobre la ruta provincial 53, en Santa Cruz. El operativo fue realizado por personal local y efectivos de Gendarmería Nacional.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por lavado de activos y narcotráfico que lleva adelante la Justicia de Río Gallegos y en la que Báez figura entre los 12 implicados.

Los camiones secuestrados en el campo de Lázaro Báez

Durante un rastrillaje en la zona rural, los gendarmes encontraron un camión batea, uno tipo cisterna y un tercer vehículo, todos en estado de abandono. Las patentes fueron cotejadas y se estableció que los rodados están vinculados a empresas de Báez.

El procedimiento tuvo lugar horas después de que cinco imputados fueran detenidos y trasladados a la Unidad Penitenciaria N.º 15. El rastrillaje y el secuestro de los vehículos se desprendieron de las audiencias que se desarrollan en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

La hipótesis sobre el traslado de cocaína

Una de las principales hipótesis de la investigación apunta a que una presunta organización habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína. Según la Fiscalía, esa modalidad habría comenzado a implementarse al menos desde diciembre del año pasado.

La semana pasada se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, en el marco de las dos causas en las que se investiga a Báez. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido el empresario, como parte de las medidas para profundizar la investigación patrimonial.

La investigación también analiza la logística y el destino de la droga

Una fuente vinculada a la investigación señaló:

"No podemos conjeturar nada todavía, pero el abandono de estos tres vehículos en el campo es una manera elocuente de descarte de bienes comprometedores".

La titularidad de los camiones también forma parte de las pesquisas: se estableció que pertenecen a empresas que tenía Báez.

La Fiscalía busca determinar cómo funcionaban la logística, el traslado y el destino de la droga. Además, analiza un lavadero de automóviles ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, que habría operado como un posible punto de distribución de estupefacientes.

El hallazgo se suma a escuchas telefónicas incorporadas a una de las causas penales, en las que se investiga si Báez continúa administrando desde la cárcel propiedades que se encuentran embargadas.