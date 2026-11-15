Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Un relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg registró una baja en la aprobación del Presidente y en la evaluación del Gobierno nacional. También relevó opiniones negativas sobre la economía y el mercado laboral, aunque las expectativas a seis meses muestran perspectivas algo más favorables.

La aprobación de Javier Milei y la evaluación de la gestión nacional retrocedieron en noviembre, según una encuesta de Atlas Intel realizada junto con Bloomberg. El sondeo también reflejó una percepción mayoritariamente negativa sobre la situación actual de las familias, la economía y el mercado de trabajo.

La consultora, de origen brasileño y con mediciones en distintos países de la región, había anticipado el avance del fenómeno libertario antes de 2023. Además, realizó un pronóstico acertado en las elecciones legislativas de Estados Unidos que perdió Donald Trump.

El estudio argentino se basó en 2.364 casos, relevados entre el 5 y el 9 de noviembre, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales. La encuesta midió por separado la opinión sobre el desempeño presidencial y la administración del Gobierno nacional.

La aprobación de Milei y la evaluación del Gobierno

El 36,2 por ciento dijo aprobar el desempeño de Milei, mientras que el 60,2 por ciento lo desaprobó. En octubre, esos valores habían sido del 39 y el 57 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la gestión nacional, el 28,9 por ciento la calificó como buena o excelente; el 15,4 por ciento, como regular; y el 55,7 por ciento, como mala o muy mala. En la medición anterior, las respuestas habían sido del 33, 13 y 54 por ciento, en ese orden.

Qué opinan sobre la economía y el mercado laboral

La percepción sobre la situación actual también mostró un predominio de respuestas negativas. Respecto de su familia, el 20 por ciento la consideró “buena”, el 31 por ciento “normal” y el 49 por ciento “mala”.

Sobre la economía del país, el 19 por ciento respondió “buena”, el 21 por ciento “normal” y el 60 por ciento “mala”. La evaluación del mercado de trabajo fue aún más desfavorable: el 12 por ciento lo calificó como “bueno”, el 19 por ciento como “normal” y el 69 por ciento como “malo”.

Al consultar por las expectativas para los próximos seis meses, el 35 por ciento estimó que la situación de su familia “mejorará”, el 16 por ciento que “seguirá igual” y el 50 por ciento que “empeorará”. Para la economía, las respuestas fueron del 33 por ciento, el 16 por ciento y el 51 por ciento, respectivamente.

En relación con el mercado laboral, el 33 por ciento consideró que “mejorará”, el 24 por ciento que “seguirá igual” y el 44 por ciento que “empeorará”. Así, las expectativas fueron algo más favorables que la evaluación del presente, aunque en los tres ámbitos predominó la previsión de un deterioro.

El ranking de imagen de los dirigentes políticos

El relevamiento también midió la imagen de 16 dirigentes. Milei registró una caída de dos puntos en su valoración positiva y quedó en el quinto lugar, por debajo de Patricia Bullrich, senadora y figura del oficialismo con mejor ubicación en el listado.

Los tres dirigentes con mayor imagen positiva fueron Cristina Kirchner, con el 41 por ciento; Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con el 39 por ciento. Bullrich alcanzó el 37 por ciento y Milei, el 36 por ciento.

En los últimos puestos quedaron Juan Schiaretti, con el 15 por ciento; Karina Milei, con el 14 por ciento; Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, con el 12 por ciento cada uno; y Alberto Fernández, con el 10 por ciento.