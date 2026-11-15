Transferencias vinculadas con la AFA y sus operadores de ingresos internacionales llegaron a empresas de yates en Mónaco, Ibiza y otros destinos. Los registros identifican montos y destinatarios, aunque no permiten determinar en todos los casos qué embarcaciones se contrataron ni quiénes viajaron.

Al menos US$ 1.270.000 vinculados con ingresos de la AFA y la Selección argentina en el exterior fueron transferidos a empresas y operadores del negocio de yates de lujo. Los pagos se dirigieron a firmas con actividad en destinos como Mónaco, Ibiza y Florida, aunque la documentación disponible no permite precisar en todos los casos qué embarcación se contrató o quiénes la utilizaron.

La mayor parte del dinero salió de TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni y Erica Gillette contratada para administrar los ingresos internacionales de la AFA. También aparecen transferencias de ProSport Live, que gestionaba partidos de la entidad en el exterior, y un pago realizado directamente por la asociación.

La AFA contrató a TourProdEnter para recaudar ingresos fuera del país desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. ProSport Live, por su parte, desplazó a World Eleven, de Guillermo Tofoni, en la organización de amistosos internacionales de la Selección. Los movimientos fueron reconstruidos a partir de registros oficiales, bases públicas y consultas a fuentes judiciales y del sector.

Transferencias de TourProdEnter a empresas de yates

Uno de los pagos de mayor monto fue de US$ 321.693 a West Nautical Limited, empresa internacional de alquiler y gestión de superyates con presencia en Mónaco. La suma se dividió en dos giros: US$ 178.800 el 23 de abril de 2024 y US$ 142.893 el 23 de julio de ese año.

Esos fondos correspondieron al alquiler del Wyldcrest, un Ocean 90. Claudio “Chiqui” Tapia fue visto a bordo el 29 de julio de 2024, frente a las costas de Mónaco, después de la Copa América disputada en Estados Unidos.

Otra transferencia de TourProdEnter tuvo como destino final a Michlmarine Ibiza SL, compañía española que comercializa embarcaciones de lujo y brinda servicios de chárter en Ibiza y Formentera. El 11 de diciembre de 2023 recibió US$ 211.200, un importe compatible con el alquiler semanal de un superyate con tripulación, combustible, abastecimiento y amarres. No se pudo identificar la embarcación ni establecer la fecha del viaje.

Pagos en Ibiza y giros a una firma de Florida

El 26 de junio de 2024, TourProdEnter transfirió US$ 190.354,51 a Charter & Dreams Yacht Services SL, empresa española dedicada al alquiler y la gestión de yates. El monto equivalía a 178.230,50 euros. Las tarifas disponibles permiten explicar la cifra al considerar impuestos y otros gastos, pero no se identificó qué yate se contrató.

Los giros a CCYachting LLC, sociedad registrada en Florida, totalizaron US$ 353.429 entre 2024 y 2025, según la documentación relevada. Su responsable es Eduardo Cabral, vinculado laboralmente con Burgess Yachts, una firma de referencia internacional en el mercado de superyates.

En 2024, TourProdEnter le envió US$ 36.515,89 el 19 de marzo y US$ 19.627 el 26 de junio. Durante 2025 se registraron otros seis pagos: US$ 21.746 el 5 de febrero, US$ 149.000 el 15 de abril, US$ 9.516 el 18 de junio, US$ 103.355 el 28 de julio, US$ 4.085 el 6 de agosto y US$ 9.385 el 15 de septiembre.

Por su secuencia y sus montos, los pagos podrían corresponder a una reserva, al importe principal del alquiler, a anticipos para gastos de navegación y a ajustes posteriores. Se trata de una hipótesis basada en la modalidad habitual de contratación, no de una confirmación sobre el itinerario o los ocupantes. En general, los alquileres se pagan por adelantado y contemplan un fondo para combustible, comidas y amarres, conocido como APA, cuyos gastos se liquidan después.

Otros pagos vinculados con alquileres y embarcaciones

El 15 de agosto de 2024, TourProdEnter envió US$ 47.276,33, equivalentes a 41.345,70 euros, a Francisco José Flores Ramírez. La documentación lo identifica como responsable del tratamiento de datos del sitio Ibiza Rent a Boat, una agencia de alquiler de embarcaciones en Ibiza y Formentera. El importe podría corresponder a distintas modalidades, desde un yate de alta gama por un día hasta una embarcación más pequeña por una semana. No se pudo identificar el barco.

ProSport Live transfirió US$ 37.500 a The Charter Agency LLC el 14 de febrero de 2025. La empresa ofrece alquiler de yates y servicios VIP en Florida, las Bahamas y el Caribe. El giro fue identificado con la descripción “Corporate loan 2025” (“préstamo corporativo 2025”), una leyenda que por sí sola no permite saber si fue un alquiler, un adelanto u otra operación.

También se registraron dos pagos de ProSport Live a Starship 4 LLC, compañía de Florida dedicada al alquiler de embarcaciones. El 16 de abril de 2024 giró US$ 50.000, con una descripción referida a un anticipo imputable a un contrato de fletamento y a una opción de compra. Dos días después envió otros US$ 50.000, con la aclaración de que el adelanto era totalmente reembolsable si la compra no se concretaba.

No se pudo verificar si finalmente se compró una embarcación, si el dinero fue devuelto ni si ProSport Live actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes en esa operación.

Un pago registrado directamente a nombre de la AFA

A los movimientos de las empresas se suma un pago de US$ 9.150 que figura a nombre de la AFA. Fue realizado el 13 de julio de 2023 a AB Yachts and Lifestyle LLC por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76, cuyo servicio se había prestado el 18 de enero de ese año.

En conjunto, las transferencias conectan a empresas contratadas para gestionar ingresos internacionales de la AFA y organizar partidos con proveedores de embarcaciones de lujo. Sin embargo, salvo en los casos en que la documentación identifica el servicio, los registros no permiten determinar el uso final de cada pago ni la identidad de todos los pasajeros.