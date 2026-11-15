El Presidente ratificó su intención de competir por un segundo mandato durante un acto en la Casa Rosada. También anticipó sus planes económicos y habló en medio de las tensiones con Patricia Bullrich.

Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y expresó su intención de permanecer al frente del Gobierno hasta 2031. El Presidente lo anunció durante un acto en la Casa Rosada, en el marco de la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano por La Noche de los Museos.

"Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección", afirmó el mandatario. La definición se produjo mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de La Libertad Avanza y las tensiones internas vinculadas con las aspiraciones políticas de Patricia Bullrich.

La interna oficialista y las versiones sobre Bullrich

Aunque la senadora sostiene públicamente que no busca competir por la candidatura presidencial en 2027, su posicionamiento dentro del oficialismo alimenta recelos en el entorno de Milei. En la Casa Rosada consideran que la exministra de Seguridad intenta construir un perfil propio y mantener abiertas sus opciones electorales ante un eventual debilitamiento del Presidente.

El jueves, Milei había publicado en Instagram un mensaje que sumó interpretaciones sobre la disputa interna: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". No identificó a quién estaba dirigido, pero la publicación apareció en medio de las versiones sobre las ambiciones políticas de Bullrich.

Las promesas económicas de Milei para un segundo mandato

Durante su presentación, el Presidente también anticipó algunas de las medidas que impulsaría si consigue otros cuatro años de gobierno. En materia económica, prometió profundizar la apertura comercial y continuar con la reducción de impuestos.

Milei sostuvo que, cuando asumió, la Argentina mantenía relaciones comerciales con el 10% de los países del mundo y que actualmente ese porcentaje llegó al 30%. Su objetivo, afirmó, es elevarlo al 90%. Además, aseguró que, si se cumplen las previsiones económicas de su administración, la menor carga tributaria permitiría devolver a los argentinos unos 500.000 millones de dólares, una cifra que comparó con el endeudamiento del país.

Belgrano, desregulación y reformas económicas

El mandatario reivindicó las ideas económicas de Manuel Belgrano, a quien definió como liberal, y trazó paralelismos entre el pensamiento del prócer y las reformas de su gobierno. También defendió la desregulación económica y destacó los resultados que atribuye a los cambios en el sector energético.

En su discurso, volvió a elogiar la derogación de la ley de alquileres y aseguró que la modificación de la ley de glaciares permitirá multiplicar las exportaciones mineras. La actividad, prevista como un homenaje a Belgrano, también se convirtió en el escenario de una definición sobre el futuro electoral del Presidente.