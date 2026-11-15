Peritos de la DATIP cuestionaron el informe de Gendarmería sobre grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo y señalaron que 15 archivos eran aptos para una comparación de voces. La fuerza no determinó quién habla ni si hubo inteligencia artificial, aunque advirtió que existieron ediciones.

El peritaje de la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), recibió objeciones de especialistas del Ministerio Público Fiscal. En un anexo al informe, peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) expresaron su disconformidad con las conclusiones y cuestionaron aspectos centrales del análisis.

El estudio, solicitado por el juez Ariel Lijo, examinó la factibilidad del material sonoro. La Gendarmería sostuvo que no era posible establecer quién era la voz de las grabaciones ni determinar si había sido modificada mediante inteligencia artificial. También señaló que los audios presentaban ediciones.

Las críticas de la DATIP al informe de Gendarmería

En el Anexo II, los peritos del Ministerio Público Fiscal manifestaron “su completa disconformidad con las conclusiones del dictamen pericial debido a que fue cercenado su derecho a manifestar disidencias”. Según explicaron, esa situación “desnaturalizado el debate pericial para el cual han aceptado el cargo por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Uno de los principales cuestionamientos se refirió a la decisión de no avanzar con una comparación forense de voces. Tres integrantes del Laboratorio de Multimedia Forense de la DATIP indicaron que 15 archivos de audio eran aptos para ese tipo de análisis, de acuerdo con el Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces. Aclararon que la señal vocal de esos archivos tenía calidad suficiente, aunque para completar el cotejo se necesitaba una muestra indubitada de Spagnuolo, que no había sido aportada.

Los métodos de análisis y las limitaciones técnicas

Los especialistas recordaron que el protocolo contempla análisis perceptual, semiautomático y automático, y que requiere “realizar al menos dos tipos de análisis de los mencionados”. Por eso, sostuvieron que las limitaciones del software Forensia v2.0 utilizado por la Gendarmería para realizar el análisis automático no justificaban cancelar la comparación, ya que podían aplicarse los otros dos métodos.

También señalaron que una eventual reducción en el grado de confianza de los resultados no era motivo suficiente para omitir el estudio. Como fundamento, citaron que el punto 6 (c) del oficio judicial del 13 de julio de 2026 contemplaba informar “las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones”.

Roberto Leonardo, otro perito del Ministerio Público Fiscal, recordó una reunión realizada el 2 de septiembre en el marco del estudio. Allí, según su exposición, se había determinado que el archivo identificado como “Que tiene Lule Menem con Karina.mp4” reunía las condiciones previstas en el protocolo. El texto disponible no completa el detalle de esa observación.

El lugar de los audios en la causa ANDIS

La defensa de Spagnuolo planteó que los audios fueron utilizados de manera ilegal y pidió la nulidad de las actuaciones que, según su postura, derivaran de su incorporación. En las grabaciones se escucha una descripción de un supuesto sistema de coimas en el organismo, incluida una presunta entrega del 3 por ciento que habría recibido Karina Milei, hermana del Presidente. Se trata de afirmaciones atribuidas al contenido de los audios y no de hechos establecidos por el peritaje.

Sin embargo, los audios no fueron considerados prueba en la investigación, según señalaron el fiscal Franco Picardi, a cargo de la pesquisa, y el juez que intervino inicialmente, Sebastián Casanello, luego reemplazado por Lijo. La causa investiga presuntas maniobras delictivas en la ANDIS por cientos de miles de millones de pesos.

La principal evidencia reunida en el expediente, de acuerdo con lo informado en la causa, surgió de los allanamientos realizados al inicio de la investigación. En esos procedimientos se secuestraron celulares y computadoras con información considerada relevante.

Quiénes realizaron el peritaje oficial

El análisis de la Gendarmería estuvo a cargo de las alféreces Johana Lugo, licenciada en Criminalística, y Stefanía Suligoy, licenciada en Fonoaudiología, junto con el cabo Gabriel Gaete, técnico en Grabación y Sonido. Los tres pertenecen a la División Acústica Forense del Departamento Informática y Multimedia Forense de la Subdirección Forensia Digital.