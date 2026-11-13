Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La secretaria general de la Presidencia recorrió el Comando Operativo de Emergencias y recibió un informe sobre 4.614 personas afectadas en 26 localidades. El Paraná llegó a 6,87 metros en la capital correntina y se mantiene por encima del nivel de alerta.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una visita al Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes para conocer el avance de la emergencia hídrica que afecta al Litoral. Allí recibió un informe técnico que contabiliza 4.614 personas damnificadas en 26 localidades de cuatro provincias.

La funcionaria llegó junto a autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y ministros nacionales. En el aeropuerto local, la comitiva fue recibida por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

El impacto de las inundaciones en Corrientes y otras provincias

De la recorrida por las instalaciones del COE participaron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Lisandro Almirón.

También estuvieron las máximas autoridades de la AFE, Santiago Hardie e Ignacio Cabello, además de representantes de Vialidad Nacional y de las fuerzas federales.

Según el relevamiento, Chaco es la provincia con más personas afectadas, con 2.242. En Corrientes se registran 2.005 damnificados: 468 evacuados y 1.537 autoevacuados. Los puntos más afectados son Corrientes capital, con 687 personas; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

El nivel del río Paraná y las previsiones para los próximos días

El informe también contabiliza 227 personas afectadas en Santa Fe y 140 en Entre Ríos. En total, la emergencia alcanza a cuatro provincias de la región.

En la capital correntina, el río Paraná llegó a los 6,87 metros, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo de la marca de evacuación. Las autoridades mantienen el monitoreo hidrológico ante la persistencia de niveles elevados.

Las proyecciones técnicas del informe emitido el 11 de noviembre anticipan oscilaciones y una leve tendencia descendente durante los próximos siete días. Sin embargo, se prevé que el agua continúe en niveles altos.