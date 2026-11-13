Por Naty Piris 13 de noviembre de 2026 a las 10:51 a. m. · 1 min de lectura

El periodista realizó duras declaraciones contra el Presidente tras su encuentro con el papa León XIV en la Argentina.

El periodista Nelson Castro realizó duras declaraciones en la televisión peruana sobre el presidente, Javier Milei, tras su encuentro y despedida con el papa León XIV en la Argentina.

Castro calificó al Primer Mandatario argentino como un hombre “emocionalmente y psicológicamente desequilibrado”, al referirse a la emoción que Milei mostró frente al Sumo Pontífice durante su despedida en Ezeiza.

Sin embargo, el periodista afirmó que aquel episodio emocional con el Papa no tendrá implicancias ni significará un cambio en las próximas decisiones políticas de Milei como presidente.

Tras cuatro

intensas

jornadas, el papa León XIV finalizó su visita apostólica a la Argentina y emprendió su viaje con destino a la ciudad de Lima, Perú. La ceremonia de despedida, desarrollada en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, dejó una escena de profundo impacto cuando el presidente Javier Milei se quebró en llanto.

En el tramo final de la visita, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno despidieron al líder de la Iglesia Católica al pie de la aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Mientras León XIV comenzaba a subir los peldaños de la escalinata, se dio vuelta para brindar un último saludo a la delegación argentina antes de ingresar a la cabina. En ese preciso instante, el mandatario nacional no pudo contener la emoción y se quebró en lágrimas ante la partida del Sumo Pontífice.

Tras la partida del avión papal, la tensión del momento dio paso al desahogo político y personal: el presidente se fundió en un fuerte abrazo con su hermana Karina y, posteriormente, con el canciller Pablo Quirno, cerrando así una visita histórica que marcó un punto de inflexión en la agenda institucional y espiritual del país.